Șefa UNJR TRANȘEAZĂ problema PROTOCOALELOR SECRETE: „Democrație și stat de drept sau neo-comunism în România?”

Președintele UNJR, Dana Gîrbovan a făcut o radiografie a justiției din România, susținând că protocoalele secrete, intre diverse instituții din justiție și Serviciul Roman de Informații, „au fost bombe cu ceas puse la temelia justiției și a statului roman”.





​În acest sens, judecătoarea amintește de faptul că Înalta Curte de Casație și Justitie are două protocoale clasificate încheiate cu SRI. Acest lucru „depășeste orice imaginație. Aceste protocoale trebuie declasificate urgent” punctează Gîrbovan.

Într-o postare de contul său personal de Facebook, Dana Gîrbovan scrie că a atras atenția, încă din 2015, despre faptul că nu se poate trece peste legi sau comite abuzuri în numele unui ideal nobil, cum e „lupta impotriva coruptiei".

„Recunosc insa ca ceea ce vad azi e dincolo de orice scenariu sumbru pe care mi l-as fi putut imagina in 2015”, precizează șefa UNJR, pe rețeaua de socializare.

„Vrem democratie si stat de drept sau neo-comunism in Romania?

Din 2015 am atras atentia ca in numele unui ideal nobil, a unui scop legitim si absolut necesar, cum e "lupta impotriva coruptiei", nu poti trece peste lege ori comite abuzuri pentru ca toate acestea vor avea efect de bumerang, ce va discredita intreaga justitie. Recunosc insa ca ceea ce vad azi e dincolo de orice scenariu sumbru pe care mi l-as fi putut imagina in 2015”, scrie Dana Gîrbovan.

„Toate aceste protocoale secrete, intre diverse institutii din justitie si Serviciul Roman de Informatii, au fost bombe cu ceas puse la temelia justitiei si a statului roman”, mai spune judecătoarea.

