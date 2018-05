Șefa Uniunii Judecătorilor, ACUZAȚII GRAVE după protocolul CSM-SRI. Solicitare URGENTĂ către Klaus Iohannis

Președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România, Dana Gârbovan, a lansat vineri un atac extrem de grav la adresa Consiliului Național Al Magistraturii, după ce instituția a publicat protocolul de cooperare cu Serviciul Român de Informații (SRI)





Dana Gârbovan a acuzat CSM că a predat justiția SRI-ului și și-a compromis rolul constituțional.

De asemenea, șefa UNJR cere ca ”toti cei care au clamat in ultimii ani ca sprijina statul de drept, incepand cu Presedintele Klaus Iohannis si ambasadele straine la Bucuresti, continuand cu institutiile europene, au obligatia sa se pronunte public pe tema acestor protocoale.”

Reamintim că, vineri, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a făcut public un nou protocol încheiat cu SRI, la puţin timp după ce a scos de la natalină un protocol încheiat cu centrul Cyberint al SRI.

Protocolul face referiri directe la organizarea cooperării între cele două instituţii. Protocul este semnat în martie 2012 de Alina Ghica, preşedintele CSM de la acea dată, şi George Maior, directorul SRI din acel moment, dar şi de vicepreşedintele CSM, Oana Schmidt-Hăineală, şi prim-adjunctul directorului SRI, Florian Coldea.

„Vechiul CSM a predat justitia SRI-ului si si-a compromis rolul constitutional

Aceasta e concluzia pe care o ai dupa o prima lectura a Protocolului dintre CSM si SRI incheiat in 2012, din care rezulta fara echivoc ca CSM a abdicat singur si de buna voie de la rolul sau constitutional, “predand” independenta justitiei in mana SRI.

CSM este un organism creat constitutional, cu rolul de a “garanta independenta justitiei”. Tot ce tine de cariera unui judecator sau procuror este gestionat de CSM, pentru ca nici o alta putere sa nu poata interveni. Aceasta este in esenta una din garantiile cele mai importante ale independentei justitiei.

Prin acest protocol, insa, CSM a dat pe tava TOT ce tine de cariera judecatorilor si procurorilor SRI-ului.

Mai mult, CSM-ul a dat drept SRI-ului sa se poata implica inclusiv in procedurile de numire a judecatorilor la ICCJ sau in functiile de la varful sistemului judiciar, ceea ce este absolut de neconceput.

Ce spune in esenta acest Protocol:

1. Desi prin Constitutie se prevede ca “infapuirea justitiei” este rolul exclusiv al Inaltei Curti de Casatie si Justitie si al celorlalte instante judecatoresti, prin acest protocol “infaptuirea justitiei” a devenit obiect al cooperarii dintre CSM si SRI.

2. Obligatia judecatorilor si a procurorilor de a nu fi colaboratori sau informatori ai serviciilor de informatii s-a transformat in obligatia CSM-ului de a pune la dispozitia SRI toate datele si informatiile privind magistratii. Altfel spus, mapele profesionale ale magistratilor, ce contin inclusiv multe date cu caracter personal ale acestora, au fost puse la dispozitia SRI.

3. Numirile la ICCJ si numirile in functii de conducere in instante si parchete, sanctionarea magistratilor, cariera lor, TOTUL a stat sub semnul implicarii SRI. Acesta punea la dispozitia CSM informatii despre magistrati, CSM le putea folosi daca SRI ii dadea voie, insa judecatorul sau procurorul vizat nu avea macar habar ca promovarea lui, transferul sau orice alta cerere privind cariera sa nu depindea doar de examanele date, de criteriile prevazute de lege, ci de “planuri comune” CSM-SRI.

4. Includerea independentei si infapuirii justitiei in securitatea nationala a deschis posibilitatea ca SRI sa ceara mandate pe siguranta nationala privind judecatorii si procurorii, putandu-i astfel supraveghea mai ceva ca vechea Securitate comunista ori SIPA. Acest lucru ar fi putut permite ca agentii SRI sa stie in timp real tot ce doreau legat de mersul dosarelor, si, de ce nu, sa intervina “prin metode specifice” in cursul acestora.

