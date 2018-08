Gâdea a dat lovitura. ŞI MAI MULŢI BANI în comparaţie cu anii trecuţi. CIFRELE SUNT CLARE

De când a înființat Orhideea Kids, soția cunoscutului realizator tv Mihai Gâdea, Agatha împreună cu sora ei Naomi, s-au preocupat îndeaproape și, iată, acum, după 7 ani de activitate, afacerea a devenit din ce în ce mai profitabilă. În acte, Naomi apare ca unic asociat și administrator al companiei.





Soția lui Mihai Gâdea este sociologul grădiniței, potrivit www.bugetul.ro

La începutul activitații, gradinița nu a adus un profit substanțial.

Iată cifrele care dovedesc că afacerea soției lui Mihai Gâdea crește de la an la an. Anul 2016 a fost primul an în care Orhideea Kids le-a adus Agathei Kundri și lui Memete Naomi venituri serioase.

Potrivit datelor companiei, grădinița a avut afaceri de 430.499 lei și un profit de 32.317 lei.

În 2017, afacerile au sărit de jumătate de milion de lei. Compania a bifat o cifră de afaceri de 540.634 și un profit de 36.000 de lei.

Mai mult, dacă în 2016 grădinița avea opt angajați, în 2017 numărul acestora a urcat la zece.

Pe lângă meseria de sociolog, pe care o practică la Orhideea Kids, Agatha Kundri Gâdea mai are încă o pasiune, triatlonul, un sport care constă în întrecerea în trei probe: înot, ciclism și atletism.

Ultima cursă la care a participat s-a desfășurat la finalul lunii iulie, la Praga, în Cehia.

