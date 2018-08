Gabriela FIREA dă în judecată ziarul LIBERTATEA pentru asemănarea ei cu un PERSONAJ dintr-un SERIAL CELEBRU! Iată ce a scris edilul în CITAȚIE

Primarul General Gabriela Firea a dat în judecată ziarul ”Libertatea” după apariția articolului “Gabriela Firea & Florentin Pandele – Casa de intervenții”. Edilul, spun cei de la Libertatea, a fost deranjat de comparația cu celebrul serial „House of Cards”.





Primarul general consideră că imaginea i-a fost grav afectată de apariția acestui articol și că punctul său de vedere nu ar fi fost publicat. Judecătorii Tribunalulului București au sarcina de a stabili dacă acuzațiile Gabrielei Firea sunt întemeiate.

„Deși Primăria Capitalei a răspuns prompt solicitării ziarului Libertatea, redacția a publicat materialul pregătit fără a include punctul de vedere pe care, de altfel, l-a solicitat. Răspunsul a fost trimis redacției pe 1 august, iar articolul a fost publicat în ediția din 2 august. Apreciem că, în acest fel, a fost afectată posibilitatea cititorilor de a cunoaște ambele puncte de vedere, nu doar cel al redacției.

In plus, publicația prezinta afirmații false despre faptul că Primarul General a demis directorul unui spital din subordinea PMB, când, în realitate, demiterea a fost decisă de Consiliul de Administrație

Publicarea articolului si a celor doua portrete sub denumirea de Casa de Interventii' cu analogie la serialul tv House of Cards a fost facuta cu rea credinta si pentru a induce ideea ca cei doi reclamanti, din functiile pe care le ocupa, folosesc mijloace oculte ( santaj) pentru a-si cladi cariera politica si pentru a asigura numirea anumitor persoane in functii publice.

Prin publicarea articolului și a portretelor celor doi reclamanți în ziar, în modalitatea în care au fost publicate, pârâții aduc o gravă atingere dreptului la imagine publică și dreptului la viață privată a reclamanților, întrucât induc publicului ideea potrivit căreia reclamanții gestionează un sistem mafiot, un sistem bazat pe fapte penale și că sunt în legături directe cu inculpați în dosarele instrumentate de DNA”, sunt câteva paragrafe din cererea de chemare pe care au primit-o jurnaliștii Libertatea.

Pagina 1 din 1