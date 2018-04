Gabriela Firea anunţă amenzi usturătoare pentru comercianţii din Centrul Vechi care nu păstrează curăţenia

Începând cu data de 1 Mai, Primăria Capitalei va implementa un nou regulament care vizează modul în care se păstrează curăţenia în Centrul Vechi al Bucureştiului. Măsura a fost anunţată în şedinţa Comandamentului special de miercuri de către primarul general Gabriela Firea. Edilul i-a ameninţat pe comercianţii care se încăpăţânează să nu respecte regulile şi să nu păstreze curăţenia cu amenzi usturătoare. “Vom avea toleranţă zero faţă de ei!”, a declarat Firea.





Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, că peste două săptămâni va fi implementat un nou regulament în Centrul Istoric, care va permite autorităţilor să dea amenzi uriaşe comercianţilor din zonă care nu respectă curăţenia. „Curaţenia Centrului Vechi va fi de mare anvergură, iar în maxim două săptămâni vom face un nou regulament pentru Centrul Istoric. Am un teanc de fotografii din Centrul Istoric care nu ne fac cinste. Amenzile vor fi drastice şi ne vom implica maxim, dar dorim o responsabilitate şi din partea comercianţilor (…) Dacă nu se înţelege să cooperăm, atunci vom face tot ce fac europenii serioşi, cu sau fără papion, şi vom da amenzi drastice”, a declarat, miercuri, Gabriela Firea. Potrivit edilului, regulamentul va face referire şi la cosmetizarea clădirile istorice din centrul Capitalei. „Voi avea toleraţă zero la a mai permite ca mai ales în centru, clădirile istorice de patrimoniu să fie în continuare ca după război. Unele dinte ele sunt foarte murdare, afectate de vreme sau pline de graffiti. Am vorbit la Facultatea de Arhitectură şi noi oferim tot sprijinul, dar şi dumnealor să îşi convoace senatul”, a mai declarat Gabriela Firea. Primarul general a ameninţat că “vor cădea capete” şi din rândul celor care vor încerca să împiedice Campania de curăţenie demarată, făcând trimitere şi la faptul că locurile de joacă din Capitală arată ca după război. „În ceea ce priveşte locurile de joacă, ele vor fi puse în siguranţă. Personal am vizitat unele locuri de joacă şi am constatat că sunt tobogane ruginite sau leagăne învechite (…) Daca această campanie începută astăzi va fi împiedicată de cineva, vor cădea capete”, a mai declarat Firea. Nu în ultimul rând, Firea a vorbit şi despre deşeurile firmelor de construcţie, menţionând că şi în această privinţă trebuie făcut ceva: „Constructorii în loc îşi strângă resturile, le lasă acolo sau pe un teren viran. Deşeurile acelea sunt un factor de infecţie. Vom da amenzi drastice şi vom realiza foarte multe controale prin Poliţia Locală a Municipiului Bucueşti. Dacă nu se poate cu vorba bună, măcar cu acest aspect mai dureros”, a mai declarat Gabriela Firea.

Pagina 1 din 1