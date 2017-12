Gabriel Sandu i se plânge lui Donald Trump: „Ambasadorii SUA m-au ameninţat”

Fostul ministru al Comunicaţiilor a trimis preşedintelui Donald Trump şi Procurorului General al SUA, Jeff Sessions, un denunţ exploziv în care îi acuză pe doi diplomaţi americani şi pe unul austriac că au făcut presiuni asupra sa în afacerea „Microsoft”





Potrivit avocatului lui Gabriel Sandu, Dan Chitic, denunţul a fost semnat de fostul ministru pe data de 1 decembrie şi a fost trimis în cursul weekend- ului.

„Subliniez că ambasadorii Nicolas Taubman, Mark Gittenstein (n.r. - ambasadori SUA), precum și Martin Eichtinger (n.r. - ambasador Austria), m-au amenințat, în mod repetat, că voi suporta consecințe serioase dacă nu voi plăti sumele convenite prin hotărârile ilegale de guvern”, scrie fostul ministru în documentul prezentat de Antena 3.

Cu „girul” Microsoft Corp.

De asemenea, Gabriel Sandu a scris în denunţul formulat că Microsoft Corporation, compania-mamă din SUA, nu putea să nu ştie de „afacerea” cu licenţe din România. „Arăt că și astăzi în România avem aceeași situație în care președinția, guvernul, justiția, răspund în fața Ambasadei SUA, care a dat ordin clar: nu contează niciun fel de victimă colaterală, dosarul Microsoft va fi fără Microsoft. De fapt, fără implicarea (sau cel puțin acceptarea sa tacită și vinovată) Microsoft Corporation nu era posibilă „afacerea Microsoft”. În realitate, Microsoft Corporation a coordonat și „afacerea Microsoft” așa-zis legal, și „platforma ocultă” Microsoft, pentru staff-ul Microsoft și servanții lor, care, alături de Microsoft Corporation și subsidiarele acesteia, par a se bucura de imunitate absolută în fața organelor de cercetare penală din România”.

Condamnat cu executare

Pe 3 octombrie 2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie l-a condamnat pe fostul ministru Gabriel Sandu la 3 ani închisoare în dosarul „Microsoft”. În acelaşi dosar au mai fost condamnaţi Dorin Cocoş - 2 ani şi 4 luni de închisoare, fostul primar Gheorghe Ştefan - 6 ani, omul de afaceri Nicolae Dumitru - 2 ani şi 4 luni.

Astăzi ar putea fi eliberat

Gabriel Sandu a trimis denunţul în SUA în timp ce aşteaptă să se judece astăzi, la Tribunalul Ilfov, contestaţia procurorilor la decizia Judecătoriei Sectorului 4 din data de 1 noiembrie, când un magistrat a decis că acesta poate fi eliberat condiţionat. „Am muncit 200 de zile, în fiecare zi m-am trezit la 5.00 dimineaţa şi am mers la muncă. Am participat la toate activităţile din penitenciar. Familia mea şi copiii mei au mai multă nevoie de mine”, a declarat Sandu în ultimul cuvânt. Nicolae Dumitru şi Dorin Cocoş, condamnaţi şi ei în dosarul Microsoft, au fost eliberaţi condiţionat în 15 septembrie, respectiv în 3 octombrie.

