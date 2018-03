Fuego vorbește în premieră despre adevărata lui mamă!

Paul Surugiu este în lumina reflectoarelor de aproape 20 de ani. Plecat mai tot timpul în turnee, cântărețul abia mai are timp de viața personală. În exclusivitate pentru EVZMonden, Fuego a făcut lămuriri despre toate subiectele de presă în care a apărut, cu sau fără voia sa





EVZ: Ce îți lipsește când ești departe de casă?

Paul Surugiu- Fuego: Cred că am fost născut pentru a fi pe drumuri. Sincer, e un mod de viaţă pe care-l iubesc. N-aş putea sta acasă, fără activitate, perioade lungi de timp. Permanent e agitaţie la mine, multe proiecte și activități și uneori mă mir și eu de unde mai am energie. Dar îmi place asta și altfel n-aș funcționa! Firește că atunci când sunt departe de casă îmi lipsește liniștea căminului meu, pe care l-am construit în așa fel încât să-mi fie un refugiu plăcut. De vreo câțiva ani, îmi simte lipsa și câinele meu, Simba, un superb Akita Inu, care-i mare figură și care e un prieten de nădejde. Duc lipsa serilor cu prietenii mei apropiați și, firește, a mamei (n.r. Eugenia Surugiu), deși sunt perioade mai lungi în care nu ne vedem. Oricum, după pierderea tatălui, i-am rămas doar eu și îi mulțumesc mereu, așa cum pot, pentru faptul că m-a crescut temeinic și mi-a oferit o educație aleasă. Nu am cum să uit sacrificiile și nopțile nedormite și parcă uneori mi-e greu să-mi imaginez lumea fără ea. Poate tocmai și de asta, toți copiii trebuie să-și caute și să-și sune părinții, atât timp cât nu e prea târziu!

- Ai făcut o reclamă în care ai ironizat deja clasica glumă ,,A venit Crăciunul, Fuego împodobește bradul”. Cum de ai acceptat?

- Mă bucur că am fost parte a unui proiect atât de special, totul plecând, în fond, de la o simplă idee, o glumă. Eu am avut mereu grijă, cel puțin în ultimi 5-6 ani, de imaginea mea, de produsele, oamenii sau ideile alături de care mă asociez, având în spate, pe lângă principiile învățate de mine în cei peste 20 de ani de carieră, și o foarte bună echipă de PR. Astfel că am evitat, deși am primit numeroase oferte, să devin imaginea unui brand sau să recomand un anumit produs. Ideea este că propunerea campaniei „Prelungește vara” a venit din partea unei companii de publicitate. Dincolo de produsul promovat, un interesant coktail natural, am apreciat și am punctat clar pe idee – aceea de a mă face oamenii pe mine să opresc venirea iernii, să realizez diverse activități pentru a face iarna să stea pe loc și pentru a nu mă apuca să împodobesc bradul, eu fiind cumva, în opinia lor, un simbol a tot ce înseamnă Crăciun, prin muzica mea. Firește că, tipicar cum sunt, am analizat această joacă asumată și am încercat, împreună cu cei de la echipa de publicitate, să găsim varianta ideală, deși mi-a plăcut din prima principiul de a fi ironici și de a încerca să le dovedim tuturor că eu chiar am umor și că pot aprecia o glumă bună, dacă-i făcută cu simț de răspundere. Zis și făcut! Ne-am pus pe treabă și a ieșit un joc interesant, în care oamenii îmi dau de treabă, iar eu, amuzat, le răspund și încerc să îndeplinesc aceste porunci care mă țin din a împodobi bradul. Mă joc șah, cu o kendama, cânt, recit, recomand lucruri, fac snapchat, selfie, boomerang și multe alte acțiuni haioase, care nu doar că mă pun pe mine într-o ipostază inedită, dar duc și campania într-o zonă în care nu punem neapărat accentul pe o promovare agresivă a unui produs, ci a unei idei interesante. Premiul a fost, cu siguranță, meritat, și n-am cum să uit profesionalismul oamenilor care au produs această campanie! Uneori, e nevoie doar de-o idee pentru a face totul!

- Știu că recent ai fost în America. Te-a impresionat ceva anume?

