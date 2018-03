Frumusetea, văzută prin lentila aparatului foto. Femeile lumii și poveștile lor incredibile. POVESTEA UNOR FOTOGRAFII

Ar trebui să începem acest periplu pe mapamond cu o definiție a frumuseții. Autoarea, însă, nu ne lasă să ne pierdem în explicații de dicționar sau în citate celebre. „Cred că a fi frumos înseamnă a fi tu însuți, natural și autentic; înseamnă să-i lași pe oameni să te cunoască cu adevărat. În epoca în care trăim, nu e întotdeauna ușor, fiindcă femeilor li se cere să arate și să se poarte într-un anume fel.

În unele locuri, femeile sunt obligate să stea retrase și să-și acopere aproape în întregime corpul. În alte părți, dimpotrivă, este foarte important ca o femeie să atragă privirile. Până la urmă, fiecare femeie ar trebui să aibă libertatea de a decide cum își dorește să fie văzută și să-și pună în valoare frumusețea” , scrie Mihaela Noroc în curvântul înainte al „Atlasului frumuseții”.

O definiție pe care ți-o construiești singur

„Mai mult, frumusețea, așa cum o percep eu nu ne poate învăța toleranța, sinceritatea și bunătatea, iar lumea în care trăim are nevoie de aceste valori”, continuă aceasta. Dând credit fotografului, fiecare dintre noi își poate compune propria definiție, în funcție de ceea ce consideră important.

„Sper ca această carte să creeze legături noi între oameni”, scris, în final, Mihaela Noroc. Iar legăturile s-au creat, dacă stăm să ne gândim la succesul fulminant pe care îl are volumul ei pe mapamond. Mihaela Noroc a apărut în emisiunea celebrei prezentatoare americane Oprah Winfrey, iar cele mai cunoscute publicații din lume i-au făcut recenzii și i-au luat interviuri. Dar asta nu înseamnă că s-a spus tot ce se putea despre „Atlasul frumuseții”.

„În carte sunt multe imagini și povești care n-au apărut niciodată online. (...) Nu e varianta tipărită a paginii de facebook, ci mult mai mult decât atât. Sunt bucuroasă că ediția românească publicată de Humanitas nu este o simplă traducere a celei din limba engleză. Am adăugat câteva imagini noi, am lucrat la texte, am creat o nouă copertă și sper că albumul va avea la fel de mult succes acasă, pe cât a avut și peste hotare“, spunea Mihaela Noroc.