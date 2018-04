Este una dintre cele mai INEXPLICABILE fotografii făcute vreodată. Foto în articol

Cu mai bine de 50 de ani în urmă, mai exact în mai 1964, un om numit Jim Templeton a surprins una dintre cele mai misterioase imagini fotografiate vreodată.





În mai 1964, Jim Templeton, soția și fiica și-au petrecut ziua la fjordul Solway din nord-vestul Angliei. Jim a dorit să facă câteva fotografii, motivația principală a fost fiica sa, Elizabeth, în vârstă de cinci ani. În acea după-amiază, a făcut trei fotografii iar în una dintre ele a descoperit că cineva a apărut în spatele fetiţei. Singura problemă ar fi că nu era nimeni acolo.

Jim era convins că cei trei erau singuri în acea locaţie. Deci cine sau ce a fost figura misterioasa văzută în spatele fiicei sale? Fotografia a fost publicată într-un ziar local din Cumberland pe data de 12 iunie a aceluiași an, iar a doua zi a fost preluată și de Daily Mirror și Daily Express.

După cum era de așteptat, a atras atenția tuturor oamenilor curioși, ufologilor și anchetatorilor paranormali care încercau să rezolve misterul din jurul fotografiei. După publicarea imaginii în diferite ziare, au fost propuse câteva teorii diferite. Cu toate acestea, nici una nu părea să satisfacă.

Unele rapoarte sugerează că, curând după ce imaginea a fost publicată în ziare, Templeton a fost vizitat doi "Men in Black", care ia cerut să-i ducă în zona exactă în care au avut loc evenimentele.

Templeton a explicat mai târziu că cei doi bărbați care l-au vizitat au refuzat să le arate identitatea și că "Ei au spus că au lucrat pentru guvern". Sunt sigur că bărbații nu erau agenți de securitate.

Încercând să rezolve misterul, Jim a făcut studiat și negativul de la aparatul Kodak. Cu toate acestea, toate încercările de a explica misterul au fost în zadar, iar testele au arătat că fotografia era autentică și că nu fusese modificată. Un expert a declarat că în fotografie ar putea fi soţia sa: "Cred că, dintr-un anumit motiv, soția a intrat în focar și nu a văzut-o atunci când a declanşat aparatul pentru a focaliza fetiţa, notează whatslife.co Some claim the mysterious figure was Jim Templeton’s wife, Annie.

