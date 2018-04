„MAIOR A MINȚIT. Se interesa de dosarul lui Iohannis în instanţă!” MĂRTURISIRI de NECREZUT din Comisia SRI

Președintele Comisiei parlamentare de control a activităţii SRI, Claudiu Manda, dezvăluie informații de la audierile lui Horia Georgescu, fostul şef al Agenţiei Naţionale de Integritate.





Georgescu susține că George Maior, directorul de la acea dată al SRI, se interesa despre felul în care decurge judecarea dosarului de incompatibilitate al lui Klaus Iohannis.

„Dacă va aduceti aminte, domnul Horia Georgescu ne-a prezentat un numar al unei note si o data. Sesizarea SRI (cu privire la Klaus Iohannis - n.r.) fost facuta pe 20 februarie 2013, viza presupuse fapte de incompatibilitate din 2009 şi 2010. Într-un termen destul de scurt, de doua luni, ANI a stabilit un verdict, dupa care dosarul a mers in instanta.

Întrebarile adresate domnului Horia Georgescu au fost daca a avut discutii cu domnul Maior legat de dosarele ANI. Rapunsul a fost da. Au avut discutii si cand dosarele erau in instnta. Domnul Maior se interesa de dosare in instanta. Discutiile erau legate de parlamentari, ministri, nu de primari sau preşedinţi de consilii judeţene. Interesant e ca in cazul primarului municipiului Sibiu a facut o exceptie in sensul acesta. Ultima discute cu domnul Maior despre dosarul domnului Iohannis a fost pe 19 septembrie 2014. Acest lucru o sa-l verificam la comisie, pentru ca am inteles ca a fost un apel pe telefonul operativ de la SRI şi de la ANI”, a declarat Claudiu Manda.

