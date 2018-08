Fostul director al STPT amenință: ”Am depus auditul la Curtea de Conturi”. A fost revocat după ce a demascat modul în care societatea era căpușată de alții

Salopete muncitorești închiriate cu 19.000 de lei lunar, în loc să fie cumpărate, aparate de purificat apa scumpe cât o mașină, fiecare, salarii neplătite, zeci de directori și funcționari care nu își justificau funcțiile, asta a găsit Sorin Supuran, liberalul care a condus societatea de transport public de la Timișoara, în săptămânile cât s-a aflat la conducere. După ce a demascat modul în care STPT era căpușată de diverse firme și entități, a fost demis chiar de colegii săi de partid. Vineri, Supuran a ținut să explice, public, cum au stat lucrurile.





Sorin Supuran a anunțat, vineri, că auditul pe care l-a realizat la STPT a fost depus, astăzi, la Curtea de Conturi. Mai mult, a trimis și o adresă Primăriei Timișoara, prin care solicita să fie repus în funcție, având în vedere că ar fi fost “revocat abuziv” și a amenințat cu plângeri penale “împotriva grupului infracțional organizat ce a dispus luarea acestei măsuri abuzive”. “Auditul pe care l-am realizat a fost înregistrat la instituțiile statului, azi l-am depus și la Curtea de Conturi. (…) Am primit garanții că în iunie, iulie, autoritatea tutelară va achita obligațiile financiare pe care le datorează către STPT. La data de 31 mai, sumele datorate către STPT erau de 14 milioane de lei. Dacă suma ar fi fost plătită integral, STPT ar fi putut plăti rate eșalonate și chiar o parte din furnizori. Acea eșalonare către ANAF nu era plătită niciodată la timp, iar întârzierile produc penalități și accesorii. Fiind bani publici, am insistat foarte mult și am încercat să conștientizez că penalitățile și accesoriile reprezentau sume foarte mari. Pe lângă discuțiile avute verbal, am notificat Primăria Timișoara cu înscrisuri cu sumele pe care le avea de datorat către STPT”, a precizat fostul director al STPT în cadrul unei conferințe de presă, conform Pressalert.ro. Fostul director al STPT a mai descoperit și deși aveau pensii de peste 5.000 de lei, sau funcționari ai instituțiilor publice cu venituri considerabile, beneficiau de gratuități la transportul în comun. “Am avut o comunicare permanentă cu autoritatea tutelară și cu domnul Robu, lucruri pe care le pot dovedi cu înscrisuri: electronice, email-uri, whatsapp-uri, SMS-uri, am avut vizite la primărie. Am participat la o ședință în care am susținut personal proiectul legat de iluminat. Vineri dimineață, i-am transmis domnului primar, după ora 06:30, situația parcului auto și cum sunt dispuse mijloacele de transport. Mai mult, joi seara, la ora 18:00, am avut o discuție și am convenit să avem o discuție legată de iluminatul public”, a mai precizat Sorin Supuran, conform aceleiași surse. Fostul șef al STPT a mai afirmat că a propus revocarea directorului de la muzeul instituției, a directorului de tramvaie, având motive “justificate”.

În data de 27 iulie, după doar șapte săptămâni de mandat, Supuran a fost revocat din funcție de către colegii lui liberali, în timpul unei ședințe extraordinare a Consiliului de Administrație al STPT, desfășurată în lipsa acestuia. Motivele demiterii menționau “neplata salariilor la timp, cererea de majorare a propriului salariu având în vedere situația în care se află societatea și crearea unei stări tensionate printre angajați.

