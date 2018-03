Severin propune ca deținuții să beneficieze de O LARGĂ GRAȚIERE sau de O GENEROASĂ REDUCERE a pedepselor!

EVZ vă prezintă aprecierile lui Adrian Severin, unul dintre greii de altădată ai PSD.

”Mă bucur și sunt recunoscător sorții că nu am beneficiat de vreo grațiere. Am spus-o de la început: nu poți fi iertat pentru ce nu ai făcut. Pe de altă parte, nu am cerut eliberarea mea la termenul legal. Eliberarea a fost propusă de comisia de specialitate a penitenciarului, condusă de un magistrat, și apoi validată de două instanțe judecătorești, de fiecare dată cu opoziția DNA. Tuturor acestor instanțe le-am declarat că las soluția la aprecierea lor și că nu aștept de la ele decât aplicarea corectă a legii exclusiv pe baza faptelor alegate și probate. Nu am solicitat și nu am primit, de asemenea, beneficiul activităților prestate. Toate acestea îmi conferă poziția de pe care să spun că celor rămași în urmă trebuie să li se acorde o largă grațiere sau cel puțin o generoasă reducere de pedeapsă. Aceasta nu ca un privilegiu al lor, ci ca un gest necesar pentru revenirea noastră la standardele lumii civilizate și pentru reconcilierea românilor cu ei înșiși într-o comunitate reunificată de cuget și simțire”, scrie Adrian Severin.