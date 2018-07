Foștii democrat liberali se adună la buciumul lui Blaga să-l susțină pe Orban

În toiul discuțiilor și disputelor despre posibila debarcare a liderului PNL, Ludovic Orban vorbește despre ospitalitate. „Sediul PNL este deschis pentru întrunirea membrilor partidului, indiferent cine sunt membrii partidului, întâlniri la care să se dezbată problemele partidului, să se ia decizii.





În fiecare zi la sediul PNL au loc tot felul de întâlniri, indiferent ce tipuri de întâlniri sunt ele, iar oricine mi-a solicitat ca sediul partidului să fie o casă pentru întâlniri ale membrilor PNL, eu mi-am dat acordul”, a declarat ieri Ludovic Orban. El se referea la întrunirea convocată pentru miercuri de fostul președinte al PDL, Vasile Blaga, care a anunțat că adună toți „greii” foști portocalii pentru a-l susține pe Victor Orban și pentru a-l feri de atacarile care vin, în mare parte, din partea liberalilor, adică nu a celor care provin din PDL. Ludovic Orban deschide larg ușile sediului, chiar dacă nu știe cine sunt invitații lui Vasile Blaga. „Dacă ar veni domnul Antonescu la mine să-mi ceară organizarea unei întâlniri la sediul partidului, cred că aș răspunde la fel”, a afirmat cu generozitate Ludovic Orban.

Unitate ca între președinți

Înainte de ședința săptămânală a liberalilor, senatorul PNL, Viorel Badea, a anunțat că în cursul zilei de miercuri, foştii democrat-liberali vor avea o şedinţă de consultări cu Vasile Blaga pentru a transmite un mesaj de unitate a partidului. Parlamentarul a mai susţinut că partea interesantă este că sunt liberali care spun pe surse, nu oficial, că Ludovic Orban ar trebui schimbat. „Ceea ce mie îmi dă o senzație de disconfort. Dar poziția noastră va fi una de unitate.

Noi am ales un președinte al PNL acum un an, un președinte care, din punctul nostru de vedere, performează, este prezent, are mesaj”, a explicat liberalul. Viorel Badea a precizat că şedinţa a fost convocată de Vasile Blaga „în calitate de prieten, dar şi de fost preşedinte al PNL”. „În PNL, foştii preşedinţi se bucură în continuare de un respect excepţional şi noi ţinem cont de discuţiile, consultările şi sfaturile pe care ni le dau”, a mai afirmat el. Fostul co-preşedinte al PNL, Vasile Blaga, i-a chemat, miercuri, ora 16.00, la o ședință pe liderii organizaţiilor din aripa ex-PDL la sediul partidului din Modrogan

