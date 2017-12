Un fost ministru cheamă oamenii la proteste: „O gașcă de golani cu gura mare călăresc țara asta de ani de zile”

Fostul Ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, a lansat un atac dur la adresa parlamentarilor, despre care spune că sunt o „gașcă de golani vor să facă din România proprietatea lor”.





În acest sens, fostul ministr i-a îndemnat pe oameni în fața Palatului Parlamentului să protesteze:

”Fraților, sunt de dimineață in Bruxelles... am fost în Parlamentul European unde am vorbit despre situația medicamentelor lipsă în România. Mă întorc mâine cu primul avion. Dacă sunteți în București, mergeți la Parlament! La intrarea de la Izvor înțeleg că s-au strâns oamenii cărora le pasă! E incredibil ce fac în parlament! Ciordache face din nou ce știe să facă! Mergeți la Parlament! O gașcă de golani cu gura mare care călăresc țara asta de ani de zile și vor să și-o treacă pe persoană fizică fără a mai fi deranjați! Asta e tot ce știu, asta e tot ce pot! Ei nu știu altfel. Trebuie opriți! Mergeți la Parlament! #noapteacahoții”, a scris Vlad Voiculescu, pe Facebook.

Loading...