UN fost deputat a fost ACUZAT DE CRIMĂ CU SÂNGE RECE. S-ar fi întâmplat noaptea, ca hoţii... Detaliile vă pot afecta emoţional

Acuzații grave la adresa unui fost deputat. Un botoșănean susține că fostul parlamentar Verginel Gireadă ar fi pătruns în curtea sa și i-ar fi împușcat câinele. Cel asupra căruia planează suspiciunile neagă cu vehemență.





Un localnic din comuna botoșăneană Roma îl acuză pe Verginel Gireadă că, în miez de noapte, ar fi intrat în curtea sa pe ascuns și ar fi tras cu sânge rece un foc de armă în animal, informează B1 TV. Alarmat de zgomot, stăpânul câinelui a ieșit la poartă, însă agresorul urcase deja în mașină și demarase.

Problemele între cei doi ar fi mai vechi. În urma cu câteva luni, localnicul a sunat la 112 pentru a-l reclama pe Verginel Gireadă că omoară câinii hoinari de pe stradă. Atunci, fostul deputat l-ar fi amenințat pe bărbat că îl omoară atât pe el, cât și animalele din ograda sa, dacă mai primește vreo reclamație. Și de data aceasta stăpânul câinelui a sunat la 112, iar un echipaj de poliție l-ar fi oprit pe fostul deputat chiar la intrare în Botoșani și l-a dus la audieri.

În fata polițiștilor bărbatul nu a recunoscut nimic și susține că nu a fost în comuna Roma, deși oamenii legii l-au oprit la intrare în Botoșani venind dinspre Roma. De asemenea, Gireadă susține că este o greșeală. El nu a făcut așa ceva, mai ales că se știe că el deține o armă de vânătoare cu glonț, iar câinele se pare că ar fi fost împușcat cu o armă cu elice.

"Eu mă pun cu mintea bolnavă a tuturor care trec pe drum, că Gireadă e vinovat? Nu am treabă cu nimic, nici cu dosare, nici fără dosar. Nu știu de ce bat câmpii unii, să fie sănătoși. Am fost sunat de la IPJ, am fost azi, am trecut pe acolo, dar nu am nici o treabă. Poliția s-a edificat, eu am pușcă carabină, nu am lisă, am înțeles că a fost împușcat un câine cu o pușcă cu alice, a mea e cu glonț. Chiar nu am nici o treabă, nici cea mai mică problemă”, a spus Verginel Gireadă.

Animalul, un ogar de trei ani și jumătate ar fi fost împușcat în picior. Polițiștii au pornit verificări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul. De asemenea, se fac cercetări pentru infracțiunile de violare de domiciliu și uz de armă fără drept.

