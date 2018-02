Formularul 600: NOUA VARIANTĂ a Guvernului. Ce-i așteaptă pe români

Românii vizați de Formularul 600 vor primi din partea Guvernului libertatea să își estimeze singuri veniturile în baza cărora vor plăti în 2018 contribuțiile sociale obligatorii, a anunțat ministrul Finanțelor.





În acest moment, Codul Fiscal prevede că toți contribuabilii persoane fizice, care în anul fiscal precedent au obținut venituri din activități independente, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din asocieri cu persoane juridice, din investiţii sau venituri din alte surse, sunt obligați să depună până pe 15 aprilie Formularul 600. În baza formularului se calculează contribuțiile sociale obligatorii datorate de cetățeni.

Formularul 600 este Declaraţia privind venitul asupra căruia se datorează contribuţia de asigurări sociale şi cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Guvernul a decis să schimbe regula în principal din cauza faptului că o persoană care anul trecut a avut venituri din activități indepedente este obligată să plătească în 2018 contribuții sociale la nivelul veniturilor din 2017 chiar dacă în anul 2018 nu mai înregistrează acele venituri. Cu alte cuvinte, unii cetățeni riscă să fie obligați să plătească contribuții sociale pentru venituri pe care nu le încasează.

Schimbarea

Contribuabilii care au venituri din activităţi independente vor depune o singură dată formularul specific şi vor face o singură plată la final de an, a anunțat, joi seară, la Antena 3, ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici.

De asemenea, contribuțiile sociale vor fi plătite în baza unei estimări pe care o face fiecare cetățean.

"Vom avea actul normativ care va spune foarte clar ce trebuie să facă fiecare contribuabil: o declaraţie şi o plată unică în timpul unui an. În primul rând, nu se va merge pe realizat, ci se va merge pe o sumă estimată de cel care este vizat. Cei care au depus (Formularul 600 - n. r.) nu trebuie să o mai facă. Sunt vreo 38.000 de depuneri la ghişeu sau electronic de Formulare 600 pe vechea legislaţie, dacă nu mă înşel. Aceşti oameni nu trebuie să mai depună aceste formulare. Doar dacă ei consideră că sumele din aceste formulare sunt la fel cu estimările pe care vor să le facă pentru acest an... Dacă vor să facă o estimare sub aceste sume, atunci pot să o facă. Deci, are un formular în care depune estimarea şi are o plată pe final de an. Să uităm cu toţii de logica de până acum. Este vorba despre un singur formular de depunere a acelei estimări şi o singură plată, moment la care, dacă sunt variaţii faţă de cea estimată iniţial, se face în mod automat şi reglarea, şi plata atunci. Va fi, aşadar, un singur formular şi o singură plată la final de an şi nu mai depun cei care au depus. Se merge pe estimare. Vor fi foarte multe lucruri normale, de bun simţ în noua abordare", a declarat Teodorovici.

Ministrul Finanţelor a precizat, totodată, că până la finalul lunii februarie "acest mecanism va fi prezentat doamnei prim ministru, prezentat public şi discutat, pentru ca lumea să fie mulţumită".

Pagina 1 din 1