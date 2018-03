Foreign Beggars se pregătesc pentru un recital de zile mari

Orifice Vulgatron, Metropolis, DJ Nonames and Dag Nabbit, pe scurt, Foreign Beggars, ne pregatesc un show exploziv pe 28 martie la Club Control din Bucuresti in cadrul turneului international Karma Tour!





Foreign Beggars s-a format in Marea Britanie in urma cu aproximativ 15 iar acum este unul dintre cele mai apreciate grupuri de hip hop si dubstep. Stilul inconfundabil i-a dus pe cei 4 membri pe cele mai inalte culmi ale faimei.

Recunoscuti pentru show-urile pline cu energie, Foreign Beggars sustin sute de show-uri pe an impartind scena cu artisti de top ai genului, cum ar fi deadmau5 sau Skrillex.

Colaborarea lui Orifice Vulgatron si Metropolis cu trio-ul olandez de drum and bass Noisia pentru a forma supergrupul I Am Legion s-a dovedit a fi o mutare de bun augur, Foreign Beggars primimd astfel un boost impresionant de imagine. Cu 8 albume de studio la activ si cu hit-uri prezente in topurile din intreaga lumea, Foreign Beggars vin sa ne demonstreze si nou de ce sunt in stare. Fiti pregatiti pentru un show memorabil!

Biletele se gasesc pe www.iabilet.ro si in reteaua iabilet.ro/retea : Magazinele Flanco, Metrou Unirii 1 langa casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ BOX - Telekom, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Hard Rock Cafe, Expirat Halele Carol (18-22h), Agentiile Perfect Tour, Magazinele Uman, pe terminalele ZebraPay, pe aplicatiile de IOS si Android iaBilet dar si in ziua concertului la intrare in limita locurilor disponibile. Acestea costa: - 80 de lei, in presale - 100 de lei la intrare

Pagina 1 din 1