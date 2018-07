CELE MAI BINE PLĂTITE VEDETE din lume. Forbes a PUBLICAT TOPUL

Potrivit Forbes Celebrity 100, 11 superstaruri au depășit pragul de 100 de milioane de dolari, mai mult decât dublul numărului din ultimii doi ani. Revista a contabilizat pe cele mai bine platite vedete de pe fata planetei. În top vom găsi actori, sportivi, avocaţi şi muzicieni.





Floyd Mayweather ocupă primul loc cu 285 de milioane de dolari în câștiguri prealabile, aproape în întregime pe baza luptei sale din august 2017 față de Conor McGregor. George Clooney a ocupat pe locul al doilea cu 239 milioane de dolari, cea mai mare parte din venituri provenind din vânzarea Casamigos -compania de tequila pe care a fondat-o.

Kylie Jenner, locul trei -unul dintre starurile reality-show-ului "Keeping Up With The Kardashians" şi fondatoare a unui cunoscut brand de cosmetice, care a obţinut câştiguri de 166,5 milioane dolari pe parcursul perioadei menţionate. În acest an a sărit cu 30 de locuri în faţa lui Kim Kardashian West.

Aşadar, pe primele 10 locuri din "Celebrity 100" îi mai întâlnim pe avocata Judy Sheindlin (locul 4), pe actorul Dwayne „The Rock” Johnson (locul 5), pe rockerii irlandezi de la U2 (locul 6) şi pe fotbaliştii Lionel Messi locul 8 şi Cristiano Ronaldo pe locul 10.

Ed Sheeran este solistul cu cele mai mari încasări în topul Forbes al celor mai bine plătite celebrităţi, după ce artistul britanic a câştigat peste 80 milioane de lire sterline pe parcursul ultimului an, fiind în faţa unor vedete precum Taylor Swift şi Beyonce. Artistul de 27 de ani, care a lansat anul trecut albumul „Divide” şi a plecat într-un turneu mondial, a câştigat 110 milioane de dolari în intervalul de 12 luni, notează Forbes.

TFormaţia Coldplay se clasează pe locul 7, cu venituri estimate la 115 milioane de dolari. Trupa britanică de rock, în frunte cu Chris Martin, a avansat un loc faţă de clasamentul de anul trecut datorită turneului „A Head Full of Dreams” unde a obţinut peste jumătate de miliard de dolari.

Pagina 1 din 1