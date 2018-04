Exclusiv EVZ. Deputatul Florin Roman dezvăluie motivul sinuciderii lui Alin Cucui

„Evenimentul zilei” a aflat că liberalul Alin Cucui (41 de ani) – fost vicepreședinte al Consiliului Județean Alba, care și-a pus capăt zilelor, în cursul nopții de marți spre miercuri, spânzurându-se de clanța unei uși din apartamentul părinților – a suferit o depresie severă, în urmă cu doi ani și jumătate, pe care a trata-o luni de zile cu ajutorul psihologilor și psihiatrilor.





Unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Alin Cucui – l-am numit pe deputatul liberal Florin Roman – dezvăluie, în exclusivitate pentru EVZ, că vicepreședintele CJ Alba a lăsat un bilet destinat familiei, în care explică motivele ce l-au împins să recurgă la acest gest disperat, dar mărturisește că i-a fost groază să întrebe despre conținut acestuia.

În schimb, Roman dezvăluie înfiorătoarele antecedente ale suicidului, decriptând motivațiile lui Alin Cucui. Menționăm că trupul neînsuflețit al liberalui a fost descoperit chiar de fratele acestuia, miercuri dimineață, în jurul orei 8.00. Potrivit IPJ Alba, după primirea apelului de urgență, la fața locului s-a deplasat o echipă de cercetare. Nu au fost identificate urme de violență pe corpul bărbatului și nu există suspiciuni în acest caz. Cadavrul a fost transportat la medicina legală pentru efectuarea necropsiei și stabilirea exactă a cauzei morții.

A lăsat un bilet de adio

Florin Roman ne-a confirmat că Alin Cucui a lăsat un bilet de adio. „Am copilărit împreună cu Alin și, ulterior, am colaborat intens în cadrul PNL. L-am considerat unul dintre cei mai buni prieteni, iar moartea lui mă șochează teribil, mai ales că discutam deseori. Provenea dintr-o familie de intelectuali – mama lui era medic. Alin a lăsat un bilet de adio, e adevărat, dar vă mărturisesc că mi-a fost groază să-i întreb soția, care plângea în hohote, despre conținutul acestuia. Fetița sa, Alina – care a fost lumina ochilor lui – are nevoie de ajutor psihologic – vă dați seama ce tragedie! În pofida vârstei, Alina este foarte talentată, a cântat muzică populară alături de nume consacrate ale scenei românești, printre care Nicolae Furdui Iancu. Întreaga familie este cutremurată de amploarea tragediei”, a declarat Roman, ales deputat într-o circumscripție din Alba.

O depresie severă

Chestionat cu privire la motivele care ar fi putut sta la originea acestui act extrem, Florin Roman ne-a dezvăluit că Alin Cucui a suferit o depresie severă, în urmă cu doi ani și jumătate, depresie care a revenit în forță, deși a fost tratată de-a lungul a luni de zile, cu doar două săptămâni înaintea actului suicidal.

„Alin nu și-a luat zilele din motive de ordin financiar, chiar nu era căzut! El nu s-a sinucis nici din pricina unor probleme de familie, fiindcă avea o căsnicie fericită și o fetiță minunată pe care a iubit-o enorm. Pe de altă parte, Alin nu a avut niciodată probleme cu autoritățile, de-a lungul celor zece ani în care a fost vicepreședintele CJ Alba. Totuși, această sinucidere a avut semnele ei. În urmă cu doi ani și jumătate, Alin a căzut într-o depresie foarte puternică. Fiind prăpăstios de fel, se temea că ar fi suferit de o boală letală, ceea ce nu s-a confirmat niciodată, indiferent de câți medici a consultat. Depresia s-a dovedit din cale-afară de severă și a fost tratată luni în șir, cu ajutorul psihologilor și psihiatrilor. Starea lui Alin s-a îmbunătățit considerabil, dar, acum două săptămâni, depresia a revenit în forță. Mi-am dat seama că se întâmpla ceva cu el. Am discutat marți la telefon și m-a încredințat că totul va fi bine. Din nefericire, nu a fost deloc bine, iar uriașul gol lăsat de Alin nu va mai fi umplut niciodată. Nu a reușit să depășească depresia... vechile spaime l-au cotropit din nou și nu a mai putut să li se opună”, ne-a declarat Florin Roman.

