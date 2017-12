Florin Piersic, IMAGINE-ȘOC! Actorul a ajuns de NERECUNOSCUT la 81 de ani: „Sunt BOLNAV...” - Foto

Florin Piersic va împlini peste câteva săptămâni 82 de ani, iar greutățile vieții de artist au început să se vadă pe chipul său din ce în ce mai accentuat.





O fotografie în care Florin Piersic apare alături de Marcel Pavel, făcută în urmă cu doar o săptămână i-a îngrijorat pe fanii actorului mai mult ca niciodată. Artistul este foarte palid și obosit.

În urmă cu două luni, Florin Piersic a mărturisit că a trecut printr-o problemă de sănătate și ca ia multe medicamente. „Sunt bolnav. De medicamente. In special de vitamine. De fapt, ar fi cazul sa recunosc ca iubesc cel mai mult pastilele cu care ma indop si care ma tin pe picioare. Mi-a zis o doctorita din Germania ca sunt sanatos tun, dar dupa ce m-am intors in tara, mi-a trimis prin posta un pachet mare cu medicamente, pe care sa le iau la ore fixe. O perioada am luat si cate 40 de pastile pe zil, dar la final am fost ca nou”, a marturisit Florin Piersic pentru WowBiz.

Sursa foto Wowbiz

