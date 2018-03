Flagrant DIICOT. Un JANDARM era TRAFICANT de DROGURI

Procurorii DIICOT- Oradea și ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO au prins un jandarm, lider al unei rețele care se ocupa cu trafic de droguri de mare risc și operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. Un complice, Şandor Toth a fost prins în flagrant, în timp ce comercializa 50 pastile extasy, contra sumei de 3.000 lei.





Sub coordonarea unui procuror DIICOT, polițiști ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea – Serviciul Antridrog au efectuat, azi dimineață, 13 percheziții domiciliare, în urma cărora s-au descoperit substanţe susceptibile de a avea efecte psihoactive, atât sub formă de pulbere, cât şi sub formă de materie vegetală. Acţiunea în cadrul căreia a fost destructurat un grup infracțional organizat, survine după ce, marți, a fost prins, în flagrant, un traficant, Şandor Toth, în timp ce vindea 50 pastile extasy, contra sumei de 3.000 lei.

DIICOT transmite că la nivelul judeţului Bihor s-a constituit un grup infracţional organizat, iniţiat de un jandarm din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ ) Bihor, care începând cu anul 2014 a fost principalul furnizor de substanţe psihoactive, pe care le-a comercializat atât en-gross, sub formă de pulbere pentru stropit, cât şi en-detail, sub formă de materie vegetală gata preparată, către mai mulţi traficanţi de astfel de substanţe de pe raza municipiului Oradea.

În urma perchezițiilor de miercuri dimineața, la sediul DIICOT au fost aduse, în vederea audierii, un număr de 16 suspecţi.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.

La activități au participat și polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor.

