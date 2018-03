Gabriela Firea, lovitură DURĂ pentru USR! A câștigat în instanță un PROCES CONTROVERSAT

Curtea de Apel București a respins definitiv apelul USR privind procesul în urma căruia s-a solicitat suspendarea hotărârilor Consiliului General al Municipiului București privind înființarea celor 22 de companii municipale.





Hotărârea este definitivă.

”Prin Decizia nr. 1487/14.03.2018, Curtea de Apel Bucuresti a respins definitiv, ca neintemeiat, recursul reclamantilor U.S.R, Roxana Wring si Ana Maria Ciceala, care solicitau suspendarea hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind infiintarea celor 22 de companii municipale.

Primarul General, Gabriela Firea: "Decizia pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti intareste faptul ca infiintarea acestor companii reprezinta o initiativa perfect legala a actulei administratii, in acelasi timp eficienta si moderna pentru locuitorii Capitalei. Subliniez inca o data ca societatile comerciale care alcatuiesc Holdingul Municipal Bucuresti- Capitala Europeana reprezinta un demers conform legii si un model implementat cu succes in alte capitale europene, aspect nementionat de niciunul dintre contestatarii acestui demers al Municipalitatii. Reamintesc ca activitatea acestor companii municipale este transparenta, acestea vor fi supuse anual controlului Curtii de Conturi, respecta legislatia privind achizitiile si isi vor raporta activitatea economica in fata Consiliului General", se arată într-un comunicat al primăriei pentru Stiripesurse.ro.

Primăria Generală reamintește că este singura administrație din țară unde contractele încheiate înainte de anul 2000 se prelungeau de la sine, fără o procedură stransparentă și fără licitații.

PMB susține că prin înființarea companiilor municipale se vor putea încheia unele partenere public-private cu mediul de afaceri, ceea ce determină o accelerare a unor proiecte de investiții esențiale pentru București.

