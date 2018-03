Gabriela Firea, SĂGEȚI către Guvern. AMENINȚAREA primăriței înainte de Congres și AVERTISMENTUL pentru Dragnea. Pe cine ACUZĂ din PSD și Executiv

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat, vineri, că speră să vadă că proiectele ce vizează Bucureştiului sunt importante pentru Executiv.

"Dar nu a trecut acel deadline. Eu sunt încă în acel termen pe care mi l-am dat pentru a vedea dacă proiectele Capitalei sunt sau nu importante pentru Executiv şi încă nu a trecut acea perioadă. Nu a expirat. (Liviu Dragnea - n.r.) a promis că se va implica, aşa cum a făcut-o şi până acum, dar se pare că, din nefericire, unii oameni din guvernele trecute nu au înţeles că suntem cu toţii responsabili pentru proiectele românilor şi au avut o altă agendă. Acum, dacă mai sunt astfel de personaje, cred că e cazul să plece", a precizat Firea, înaintea şedinţei Comitetului Executiv al PSD. Firea a dezvăluit că în ultimele cinci zile a avut o serie de întâlniri, dar că perioada a fost una mai ocupată din punct de vedere politic. "Sunt în continuare (...) supărată pe ceea ce se întâmplă la nivelul ministerelor şi cu toţii am luat decizia să schimbăm acest mod de lucru care pur şi simplu dăunează bunului mers al reformelor în România. De luni până azi s-au schimbat câteva lucruri. Am avut câteva întâlniri şi vreau şi eu să văd ce se întâmplă după Congres. Acum, să spunem, că a fost o perioadă mai ocupată din punct de vedere politic", a spus ea. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, că îşi va da demisia din toate funcţiile politice dacă nu sunt respectate termenele pentru proiectele pe care le are pentru Bucureşti. "Dacă voi avea susţinerea colegilor de la Bucureşti şi din Organizaţia de femei pentru un post de vicepreşedinte naţional, voi candida, dar asta nu mă împiedică ca, în momentul în care voi constata că în continuare proiectele Capitalei sunt blocate, într-un timp rezonabil pe care doamna prim-ministru îl ştie, pentru că am dialogat pe acest subiect, dacă aceste termene sunt depăşite, eu nu mai aştept, aşa cum am făcut până acum. Am iertat, am plecat, am sperat din nou, am luat-o din nou cu munca de Sisif. Nu! Îmi dau demisia, măcar consider că nu am o voce în BPN", a afirmat Firea.