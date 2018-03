Firea: DNA cere în fiecare săptămână informații de la Primăria Capitalei. DNA Ploiești se interesează de Ghiță

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, că primește în fiecare săptămână „cel puțin două adrese” de la DNA și alte „instituții care se ocupă cu anchetarea diferitelor situații" și a adăugat că „niciodată nu e prea târziu" să fie chemată de procurori la audieri.





„Noi primim săptămânal cel puțin două adrese (de la DNA, n.red.) și nu de acum, ci de la preluarea mandatului, din partea acestei instituții sau a altor instituții care se ocupă cu anchetarea diferitelor situații. Noi am răspuns prompt chiar mai devreme decât termenul limită, tuturor întrebărilor. Este vorba despre precizări care se solicită pentru contracte încheiate acum 10 ani, 8-9 ani, 6-7 ani, 5 ani, 4 ani, 3 ani, doi ani, și din timpul nostru", a spus Firea.

„Până acum am primit zeci, zeci, poate chiar...o să le număr câte adrese de la DNA am primit. Până acum nu au fost invitați colegi de-ai noștri mai departe după momentul în care s-au cerut lămuriri scrise. Eu am fost informată de soțul meu, aflat la al cincilea mandat, că dacă voi fi primar general cu siguranță voi fi pusă și în această situație să dau explicații", a adăugat ea.

„Am primit solicitări de la DNA încă din prima mea săptămână de mandat, despre activitatea foștilor primari", a precizat aceasta.

Întrebată dacă a fost vreodată chemată la DNA, Firea a răspuns:

„Până acum nu. Dar niciodată nu e prea târziu. V-am spus că meseria de primar e riscantă, acum poate că mă credeți".

Primarul Capitalei a zis că DNA Ploiești se interesează de niște contracte care ar fi avut legătură cu Sebastian Ghiță.

„Chiar săptămâna trecută a venit de la DNA Ploiești o adresă în care ni se solicitau detalii și toate documentele în copie cu originalul pentru o achiziție de acum 4-5 ani de niște materiale sportive, ceva de îmbrăcăminte, care ar fi fost achiziționate de la o companie de la Ploiești care ar fi avut legătură cu dl Ghiță (Sebastian Ghiță, fost deputat PSD, n.red.), dar eu le-am spus tuturor colegilor să respecte 100% legea, să răspundă prompt tuturor acestor solicitări", a spus aceasta.

