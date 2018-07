Urzeala tronului în PNL: Ludovic Orban a rămas cu filialele liberale din Moldova - surse

Surse liberale au declarat, joi, pentru EVZ, că filialele județene din Moldova reprezintă „nucleur dur” care îl susține pe Ludovic Orban în contextul tensiunilor din partid.





Cele mai multe organizații județene liberale din Transilvania, Banatul, Muntenia, precum și organizația PNL București vor, în schimb, ca Orban să accepte reforme de substanță în activitatea partidului, potrivit surselor citate.

Organizarea unui Congres Extraordinar al PNL a picat, deocamdată, din cartea liberalilor nemulțumiți de activitatea lui Orban. Ipoteza unei debarcări a liderului liberal a fost amânată până la alegerile pentru Parlamentul European, de anul viitor, în funcție de ce rezultate va avea PNL la vot.

Influență

Vasile Blaga a strâns la sediul PNL foștii grei democrat-liberali și au stabilit că nu este cazul să se discute despre o schimbare la vârful conducerii partidului, adversarul PNL fiind PSD-ul și nu colegii de partid. Blaga devine, astfel, garanția că scaunul lui Ludovic Orban nu este pus în pericol.

„Eu nu-mi mai doresc să fiu preşedinte al PNL niciodată, cu tot ceea ce pot să ajut, cum am făcut-o şi până acum, am ajutat. Am făcut un pas în spate acum un an şi jumătate pentru că aşa am considerat corect că trebuie să facă un om politic. (...) Nu-mi trebuie nicio funcţie. (...) Mie nu-mi trebuie nicio funcţie ca să am rolul pe care şi-l doresc colegii. Din moment ce colegii, dacă i-am rugat, au venit în număr aşa de mare, înseamnă că nu am nevoie de funcţii în partid ca să ne putem da reciproc sfaturi", a afirmat Blaga, ieri, întrebat dacă această şedinţă cu vechea gardă portocalie reprezintă o revenire a sa.

Tatonare

Liderul filialei judeţene a PNL Suceava, Gheorghe Flutur, un apropiat al lui Vasile Blaga, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că se impune „urgent" o întâlnire politică la nivelul întregului PNL, nu doar între foştii pedelişti.

„PNL are obligaţia să dea semnalul de coagulare a dreptei în perioada următoare, pentru câştigarea următoarelor seturi de alegeri", a afirmat Flutur.

Pândă

Moțiunile de cenzură eșuate, parlamentarii PNL care au demisionat și plângerea penală pe care Ludovic Orban i-a făcut-o premierului Viorica Dăncilă au dat apă la moară contestatarilor liderului PNL. În partid, scenariul debarcării lui Ludovic Orban este susținut cu vehemență de președintele PNL București, Cristian Bușoi, liderul PNL Ilfov, Marian Petrache și liderul senatorilor PNL, Iulian Dumitrescu.

