FEST - FDR, cel mai important festival dedicat teatrului românesc anunță, la Timișoara, o selecție remarcabilă I FOTO

Între 5 și 13 mai, Teatrul Național din Timișoara organizează o nouă ediție a Festivalului European al Spectacolului – Festivalul Dramaturgiei Românești. Ediția a XXIII-a a celui mai important festival dedicat dramaturgiei și teatrului românesc în context european se află, anul acesta, sub semnul schimbării: Involuție – Revoluție – Evoluție reprezintă tema evenimentului. Sunt cuvinte care marchează felul în care societatea și, implicit, teatrul, modelează realitatea și construiesc viitorul.





Ca în fiecare an, transmit organizatorii, Secțiunea FDR propune o panoramă a spectacolului pe text de teatru românesc. ”Este o provocare necesară adresată tuturor creatorilor de teatru, o inventariere relevantă a celor mai semnificative spectacole pe texte românești (inclusiv scenarii pentru teatru) realizate în ultimul an. Selecționerul Oana Borș a inventariat numeroasele propuneri primite din partea teatrelor și companiilor care au participat la selecție. Titlurile pe care le-a reținut pentru Secțiunea FDR a FEST-FDR2018 reflectă atât interesul din ce în ce mai crescut al teatrelor și al publicului pentru noua dramaturgie românească, cât și – extrem de important – consolidarea generației anilor 2000 a dramaturgilor români – Mihaela Michailov, Peca Ștefan, Csaba Székely etc., precum și apariția uneia noi –Alex Tocilescu, George Ștefan, Alexandru Popa etc.”, transmite Codruța Popov, consultant artistic al Naționalului.

Secțiunea FEST, cu componenta sa Outdoor (spectacole în aer liber), reunește o serie de spectacole românești și internaționale de mare impact, în formule artistice inovatoare, racordând festivalul la dinamica teatrală internațională și, prin spectacolele în aer liber, oferind valențe artistice unor spații publice din Timișoara. ”Modulul FEST al FEST-FDR2018 este unul extrem de provocator, abordând diversitatea teatrală în toate formele ei. Astfel, Teatrul Național aduce pentru prima dată în Timișoara un spectacol al unuia dintre cele mai recunoscute teatre din Europa, celebrul Schaubühne din Berlin, dar și un spectacol semnat de un mare nume al regiei europene contemporane, Luk Perceval și, nu în ultimul rând, unul dintre marile texte ale dramaturgiei universale: Regele moare de Eugène Ionesco”, mai transmite Popov.

Festivalul este rtealizat cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Selecția modulului FDR:

