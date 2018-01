FENOMENE PARANORMALE la Primăria Cavnic! Edilul PSD e BULVERSAT

Primarul pesedist din Cavnic – Vladimir Petruț (fost PPDD) – se plânge, pe Facebook, că cineva i-a folosit calculatorul personal și a vărsat apă pe parchet, deși biroul său din primărie a fost închis zile în șir, iar angajații nu au mai intrat în instituție din ajunul Anului Nou.





”La mulți ani! Am început noul an cu mici incidente create de diferite persoane sau fenomene.Azi dimineață, când m-am prezentat la serviciu, am văzut o baltă de apă lângă calculatorul pe care îl folosesc. În biroul meu, nu a intrat nici un angajat de joi, mai mult, calculatorul era pornit, deși eu l-am oprit personal tot joi. Cine credeți că a fost?”, întreabă Vladimir Petruț, pe Facebook, dar prietenii virtuali nu au reușit îmcă să dezlege enigma.