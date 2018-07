Femeile din Franţa s-au confruntat cu ABUZURI şi AGRESIUNI în timp ce sărbătoreau Cupa Mondială pe Champs-Élysées

Un val de atacuri şi agresiuni au fost raportate de mai multe femei în timpul sărbătoririi Cupei Mondială pe Champs-Élysées





Au fost atinse la organele genitale şi pe fese, mărturisesc femeile care au participat la eveniment. Zeci de cazuri de agresiune sexuală au fost raportate de femeile franceze pe Twitter.

Mai multe femei au fost bătute sau forţate să se sărute cu indivizi dubioşi, iar ncidentele au fost publicitate după ce un utilizator pe Twitter numit Kateya a strâns povestiri despre femei și le-a împărțit pe cont.

În conformitate cu tagul hashtag #Metoofoot, referindu-se la "Me Too Football", cazuri similare au fost împărtășite și au atras o atenție sporită în Franța. "Mulțumesc tipului care profitat de ocazie să-mi atingă vaginul și fesele, în timp ce eram semi-conștientă pe Champs-Élysées". " Mă simt prost, foarte rău ", scrie o altă utilizatoare pe Twitter. Isa scrie: "Eu am fost agresată în timpul celui de-al treilea gol ... când am simțit o mână sub fusta mea".

Alte femei victime ale agresiunii sexuale spun că nu au depus acuzații deoarece infractorii au fugit rapid în mulțime și există puține șanse ca poliția să găsească aceşti indivizi. Poliția franceză a cerut femeilor să raporteze toate cazurile. Șeful poliției, Michel Delpuech, a spus la Europei Radio 1: "Aceste cazuri trebuie aduse la cunoștința noastră pentru ca investigațiile să poată fi efectuate". Situația din Franța reflectă ceea ce sa întâmplat în Köln, Germania, unde sute de femei au fost agresate sexual în timpul sărbătorilor de Revelion, notează voiceofeurope.

