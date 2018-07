Femeile care au un infarct inainte de 60 de ani risca mai mult decat barbatii!

Rezultatele unui studiu efectuat de catre un grup de cercetatori italieni si americani care au analizat date provenind de la 40 spitale din Europa arata cum ca femeile care au avut un infarct inainte de 60 de ani risca de doua ori mai mult sa isi piarda viata fata de barbatii in aceeasi situatie. Se pare ca exista cauze de natura hormonala si genetica, studiul carora ar putea duce la punerea la punct a unei terapii specifice pentru femeile care au avut un infarct.





Femeile sub 60 de ani care au avut un infarct risca mult mai mult decat barbatii sa isi piarda viata, chiar atunci cand trataentul este identic si infarctul a fost, intr-o prima faza, depasit cu bine. Acesta este rezultatul unui studiu efectuat de catre cercetatori de la universitatea din Bologna si universitatea California din Los Angeles, rezultatele studiului fiind publicate in revista „The Journal of the American Medical Association”.

Cercetatorii au analizat datele care proveneau de la 40 spitale din Europa, situate in 12 tari si aau analizat situatia a 6177 de barbati si 2657 de femei care au ajuns in spital in urma unui infarct. Atat barbatii cat si femeile au fost tratati din punct de vedere medical cu aceleasi metode si au petrecut in spital, in medie, aceeasi perioada de timp – nu existau deci diferente intre tratamentele care au fost aplicate barbatilor si femeilor. Totusi, s-a constatat ca femeile sub 60 de ani aveau o probabilitate de a muri in spital de circa 12%, fata de 6% in cazul barbatilor. Deci de doua ori mai mare! O diferenta extrem de importanta.

Pana in prezent se credea ca diferenta aceasta este legata de faptul ca simptomele unui infarct in cazul femeilor sunt mai greu de identificat, printre acestea fiind: ameteli, respiratie dificila, durere de spate sau la mandibula sau o durere a gatului. In cazul barbatilor simptomele unui infarct sunt mai clare si mai usor de identificat: de obicei o durere la nivelul toracelui. Se pare insa ca pe langa dificultatea de a identifica simptomele unui infarct in mod clar in cazul femeilor intervin si alti factori biologici, care le fac sa fie mai vulnerabile: au practic o inima mai sensibila.

Ce fel de diferente biologice, atunci cand este vorba de un infarct, pot exista intre femei si barbati? Probabil diferentele sunt la nivel genetic. Un exemplu de astfel de diferente pe care l-a facut Raffaele Bugiardini, unul dintre participantii la acest studiu, este cel al modului in care barbatii pierd podoaba capilara, avand probleme cu chelia, in timp ce femeile albesc mai devreme, in medie, decat barbatii, S-ar parea deci ca diferente genetice se reflecta si asupra raspunsului inimii la un infarct: 4% dintre persoanele afectate mor in circa o ora de la declansarea infarctului, si in aceasta prima ora nu exista diferente importante intre procentul de femei si de barbati care nu reusesc sa treaca depaseasca cu bine aceasta pima ora. Pe masura insa ce trec orele de la infarct, femeile risca de doua ori mai mult sa moara decat barbatii. Exista deci diferente la nivelul modalitatii in care tesutul miocardic reactioneaza in urma infarctului si acest lucru ar putea depinde de factori genetici, care inca nu sunt bine cunoscuti.

Ar fi deci util ca in viitor femeile sa fie tratate in mod specific, cu medicamente dedicate, o medicina oarecum personalizata, in cadrul careia femeile si barbatii sa aiba tratamente diverse in urma unui infarct. Industria farmaceutica, sustin cercetatorii, ar trebui sa efectueze studii dedicate, care ar putea sa dureze o perioada indelungata, insa rezltatul final ar fi un procent de femei care reusesc sa supravietuiasca unui infarct mult mai mare decat cel actual. Cel putin jumatate dintre femeile sun 60 de ani care mor in urma unui infarct ar putea fi salvate!

Articol scris de Cătălina Oana Curceanu, prim cercetător în domeniul fizicii particulelor elementare şi al fizicii nucleare, Laboratori Nazionali di Frascati, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Roma, Italia) şi colaborator al Scientia.ro

Pagina 1 din 1