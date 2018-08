FEMEIE UMILITĂ de 5 adolescenţi. Bestiile fără suflet, date în urmărire generală. Detalii şi imagini dure

Privirea bolnavă a băieților care atacă o femeie în vârstă cu făină și ouă a șocat localnici în orașul idilic Bury St Edmunds. Avem imaginea unei femei vulnerabile de 49 de ani, care se confruntă cu cei patru tineri care o acopereau în făină și ouă, iar al cincilea individ filma pentru a posta on-line.





Orașul este perceput ca cel mai pașnic din Suffolk, cunoscut pentru catedrala, teatrul și istoria sa bogată. Dar, departe de străzile pietruite și de grădinile pitorești, a apărut o parte întunecată în Bury St Edmunds. Printre cei care au făcut să bulverseze oraşul, doi provin din familii de clasă mijlocie, în timp ce altul a fost un elev de top în școală şi cu o situaţie bună acasă, de asta este greu de crezut că a făcut parte din ceva atât de oribil.

Să facă ceva atât de extrem? Se întreabă un amic al unuia dintre cei cinci tineri atacatori: "Părinții lui nu socializează prea mult, dar sunt întotdeauna politicoși și respectabili. "Îmi pare rău pentru ei. Vor fi absolut terminaţi".

Chiar și prietenii altui băiat au fost surprinși ieri să audă că a fost implicat într-o astfel de depravare. Un prieten apropiat de școală a spus: "Sunt șocat. E un elev bun, avea note bune și nu a intrat niciodată în necazuri. Merge la sală și asculta părinții săi. Era un baiat bun. Dar dintr-o dată se amestecă cu niște băieți răi. Nu este același tip pe care-l cunosc. "Am vorbit cu el de atunci și a spus că nu participa de fapt la atacarea femeii". Tinerii, care sunt sub 18 ani se află sub protecția poliției, după ce au primit un val de amenințări cu moartea. În posturile de pe social media, potrivit The Sun, oamenii au făcut o serie de amenințări împotriva băieților. Dat fiind că fotografia originală a fost postată online vîzându-se identitatea băieților au măturat web-ul. Un video în care spunea adolescenților că merita să-și piardă capul a fost privit mai mult de 3,1 milioane de ori, notează thesun.

Mama unuia dintre cei arestați a declarat pentru Sun: "Numele fiului meu a fost distribuit pe internet și am avut amenințări. Am raportat abuzul la poliție și suntem sub protecția lor. " Locuitorii sunt indignați că banii contribuabililor sunt cheltuiţi pentru a fi protejaţi.

Reacţia victimei

Victima a declarat: "Având în vedere vârstele acelor tineri rămân surprins de faptul că s-au comportat într-un asemenea mod față de mine. Aș vrea să le aud motivele, dacă este posibil".

Pagina 1 din 1