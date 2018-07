FEMEIA FĂRĂ CAP. Imagini incredibile cu ARĂTAREA care A UIMIT LUMEA. Caz unic în lume. Galerie foto

Un make-up artist care realizează machiaje de groază a câștigat zeci de milioane de fani, după ce a realizat o serie de creații bizare, inclusiv „femeia invizibilă”, folosind doar o pensulă și o vopsea. „Actul de dispariție” este doar unul dintre zecile de machiaje uimitoare realizate de Mirjana Kika Milosevici, care a captat internetul.





„Iluzionistul de piele” al Serbiei are și un canal de YouTube cu peste 50 de milioane de vizualizări, unde creează imagini remarcabile, halucinante, folosind doar vopsea aplicată pe anumite părți ale corpului. Aceasta își colorează corpul în moduri interesante și bizare pentru a produce iluzii optice. Mirjana a declarat: „Nu am putut găsi un loc de muncă în orașul meu, așa că am decis să realizez picturi murale. Am văzut ce puteam, așa că am decis să o duc la nivelul următor”, informează The Sun.

„Să realizezi o astfel de iluzie nu este simplu. În primul rând, am nevoie de o zi să mă relaxez, să ascult muzică și apoi să mă inspir de undeva. Uneori am nevoie de două ore și câteodată am nevoie de opt sau nouă ore. Mă bucur că am șansa să fiu altcineva pentru o singură zi”, a mai declarat make up artistul.

Mirjana are acum peste 5000 de abonați pe YouTube și are peste 35.000 de urmăritori pe Facebook.

