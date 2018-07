EXCLUSIV în România. POVESTEA INFERNULUI din Grecia. Femeia care și-a PIERDUT SOȚUL și cei DOI COPII în INCENDIU a ȘOCAT întreaga LUME

„Am pierdut totul”, spune mama Evitei – 13 ani și a lui Andrea – 11 ani, morți în infernul de lângă Atena, capitala Greciei. Soțul ei a pierit și el în încercarea de a-i salva pe copii.





Evita, Andrea și tatăl lor în vârstă de 54 de ani au sărit de la o înălțime de 15 metri, în încercarea disperată de a fugi de flăcările care înaintau cu viteza unei mașini. În timp ce povestește asta, femeia se oprește și încearcă să se consoleze singură: „Încerc să fiu ca fetița mea, care era foarte puternică și îmi dovedea asta în fiecare zi, prin foarte multe feluri...”

Femeia nu se afla cu ei când flăcările i-au înconjurat, ci la o distanță de câteva sute de kilometri. A reușit să vorbească la telefon cu familia, când a început infernul.

„Știu că Grigoris, tatăl lor, a făcut tot ce a putut ca să-i salveze. Prin faptul că nu a reușit înseamnă că asta a fost voia Domnului. Încă îi aud vocea dulce a lui Andrea, care mi-a spus „Mi-e frică, sunt foarte speriat, dar nu e nevoie să vii aici, mama! Nu vreau să vii! Totul este închis, nu o să reușești să ajungi la noi”, a povestit ea, îndurerată și copleșită de drama ce s-a abătut asupra ei și asupra întregului popor elen.

„Am încercat să ajung la ei, patru ore am forțat intrările ca să ajung mai aproape de ei, dar nu am reușit. Am pierdut totul... Totul.”, a mai spus ea pentru o publicație din Grecia.

