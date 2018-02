Felix și Mihaela nu sărbătoresc Dragobetele

Atâta iubire ca între sportivul Felix Baumgartner și Mihaela Rădulescu nu găsești în tot showbizul! Cei doi nu ratează nicio zi fără să-și declare și să-și arate iubirea unul față de celălalt, deci zilele declarate mondial și național ca fi ind ale iubirii nu puteau fi trecute cu vederea.





De Valentine’s Day, Mihaela recunoaște că omul ei a avut grijă să marcheze evenimentul sărbătorit în toata lumea de îndrăgostiți. „Felix e unul dintre bărbații care nu au alergie la Valentine’s Day. Îi place această sărbătoare și m-am bucurat să văd treaba asta. Eu nu am insistat foarte tare pe subiect, pentru că noi nu am crescut așa, nici măcar cu Dragobete nu am crescut, dar de când am aflat că există și Dragobetele…

Sigur că noi, femeile, am vrea să fim pupate, fericite și iubite în ambele situații sau în fiecare zi a anului. Dar e o ocazie, e ca ziua ta de naștere. Sigur că vrei să te pupe și să te iubească toată lumea și săți ureze una-alta tot anul, dar o dată e ziua ta! Așa e și cu Valentine’s și cu Dragobetele. Eu sunt foarte deschisă către tot ce este despre iubire, tot ce e pozitiv, frumos. E o sărbătoare frumoasă până la urmă. Și dacă nimerești și bărbatul potrivit e cu atât mai bine.

I-am explicat lui Felix și despre Dragobete, însă i-a fost imposibil să pronunțe și atunci am decis să rămânem la Valentine’s Day. E suficient.”, ne-a declarat Mihaela Rădulescu. Așadar, sâmbăta, pe 24 februarie, de Dragobete, Mihaela nu va face declarații ieșite din comun, dar cu siguranță va fi cu zâmbetul pe buze după difuzarea show-ului „Românii au talent”, unde ea este la masa juriului.

În această vineri, de la ora 20.30, la PRO TV, vom urmări unul dintre cele mai emoționante și profunde momente aduse până acum la Românii au talent, un exemplu de voință și dăruire, o prezență surprinzătoare. Publicul și jurații nu își mai pot opri aplauzele, iar Florin rămâne singur în picioare și cu lacrimi în ochi spune:

„Ești un artist atât de profund și de complex… foarte puțină lume se poate apropia de incandescența ta. Te rog mult, ai grijă de tine! Ai foarte multă energie creatoare în tine”, iar Andi continuă: „Ești metafora emisiunii noastre.”, după care iese din sală pentru câteva minute deoarece: „uneori simt nevoia să rămân doar eu cu mine și să mă gândesc la momentele astea”.

