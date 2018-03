Felix Baumgartner, DECLARAȚIE DE DRAGOSTE, dar NU pentru Mihaela. Cine este vedeta care a primit MESAJUL cu „TE IUBESC”

Felix Baumgartner, iubitul Mihaelei Rădulescu, a postat pe Instagram un mesaj care i-a făcut pe mulți să se întrebe dacă relația lui cu Mihaela Rădulescu mai funcționează așa cum trebuie. Mai exact, Felix a postat un mesaj cu ”Te iubesc”, însă, culmea, nu pentru Mihaela. Probleme în Paradis?





Miley Cyrus a participat, duminică, la ”March for Our Lives”- manifestație față de utilizarea armelor de foc. Artista a urcat pe scenă îmbrăcată într-o pereche de colanți negri și un hanorac gri, inscripționat cu mesaje atât pe față, cât și pe spate. SCENARIU-ȘOC! Mihaela Rădulescu, prinsă în pat cu un ALT BĂRBAT: „Când am venit într-o zi acasă...am PRINS-O”

Felix Baumgartner, iubitul Mihaelei Rădulescu, a fost impresionat de apariția cântăreței și a ținut să-și exprime public admirația față de aceasta, potrivit verdict.ro.

”Miley Cyrus pentru contolul armelor. O iubesc pentru asta”, este mesajul postat de Felix Baumgartner pe pagina personală de Instagram.

Pagina 1 din 1