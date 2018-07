În doar 90 de minute, FCSB a falimentat un sistem

„Roș-albaștrii” au debutat cu un eșec în noul sezon, al Ligii I (0-1 la Astra Giurgiu), iar criticile au curs din toate părțile. De 4-3-3-ul încercat de Nicolae Dică s-a ales praful, iar antrenorul trebuie să schimbe echipa din temelii.





FCSB a început noul sezon așa cum l-a încheiat pe cel precedent. Foarte prost. În ediția 2017 - 2018, „roș-albaștrii” au văzut cum titlul se duce către CFR Cluj, iar acum, la debutul noii stagiuni au bifat un prim eșec, pe terenul Astrei Giurgiu (scor 0-1).

„Ne-am făcut de râs!”

Trupa pregătită de Nicolae Dică a încasat gol de la Azdren Llulaku (43) și n-a avut o replică serioasă pe tot parcursul reprizei secunde. Mecanismul în 4-3-3 a fost falimentar și a arătat o echipă neputincioasă, demotivată și lipsită de prospețime fizică.

„Să urmărească meciul ăsta să-și vadă evoluțiile și să-și dea seama că așa nu se poate juca fotbal la FCSB. Ne-am făcut de râs! Astra e de felicitat, Măldărașanu la fel. E un tehnician de valoare”, a tunat Meme Stoica la final.

Antrenorul Nicolae Dică a aruncat vina pe jucători. „Trebuie să înțeleagă cei care sunt aici că așa nu putem să continuăm. Nu a mers nimic. Am început bine, apoi s-a prăbușit totul. Nu am reușit să concretizăm nicio ocazie. Nu am fost lucizi în fața porții, nu am avut ritm de joc, nici agresivitate în fața porții”, a declarat „Dicanio”.

„Un rahat e și schimbarea sistemului”

Fost președinte al LPF, Dumitru Dragomir i-a transmis lui Gigi Becali să nu se mai amestece în treburile echipei, pentru că nu înțelege fotbalul. Părerea mea este că Gigi Becali ar trebui să-i lase pe alții care se pricep la activitatea asta. El știe să facă bani, nu să facă echipe. Echipele se fac greu. Un rahat e și schimbarea sistemului. Ei nici nu înțeleg despre ce este vorba”, a declarat Dragomir la Pro X. Pentru FCSB urmează debutul în cupele europene. Joi, „roș-albaștrii” joacă în deplasare, împotriva slovenilor de la Rudar Velenje (18.30), în turul al 2-lea preliminar al Ligii Europa.

Becali i-a transmis lui Dică ce are de făcut după eșecul de la Giurgiu

Gigi Becali, finanțatorul formației FCSB, a declarat că sistemul 4-3-3 nu e adecvat pentru „roșalbaștri”. Latifundiarul a transmis clar că tactica va fi schimbată.

„Ne întoarcem la oile noastre”

„Eu am zis că așa vreau, joc cu posesie, dar nu se poate. Ca să ai mingea, trebuie să ai jucători inteligenți. Sistemul 4-3-3 e greu. Nu poți să îl joci cu orice jucători. Ne întoarcem la noi acasă, la oile noastre, la 4-2-3-1, că 4-3-3… Atunci, mă gândeam, nu știu ce jucători avem. Avem unii de 16 ani, 17 ani… Dacă e batjocură, le arăt eu batjocură!”, a spus Becali.

Trei jucători vor fi trecuți pe banca de rezerve

Finanțatorul a arătat cu degetul spre trei jucători, pe care nu vrea să-i mai vadă pe teren. a, tu, Tănase, ia, tu, Coman, ia, tu, Bălașa, luați loc în tribună și o să joace doar copiii ăia, cu Man, cu Moruțan, cu Benzar care a mai urcat și cu Teixeira. Aducem încă șase copii și am terminat bâlciul. Ce să fac eu? Nu am ce să fac eu”, a mai afirmat Becali la Digi Sport.

