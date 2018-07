Familia unui actor este în DOLIU! După ce s-a luptat cu o boală gravă, s-a stins din viaţă...

Celebrul actor rus Vladislav Zhukovsky s-a stins din viaţă la vârsta de 75 ani, după multă vreme în care a luptat cu o boala gravă şi necruţătoare. Anunţul a fost făcut de partenera acestuia de viaţă, neprecizând cauza exactă a decesului. Pierderea acestuia a fost raportată şi pe site-ul teatrului Krasnojarsk, în cadrul căruia actorul a activat timp de 40 de ani.





"Cu profund regret anunțăm moartea colegului nostru, Vladislav Zhukovsky, care s-a stins din viață după o lungă suferință. A fost un personaj dramatic, un bun învățător și cu un spirit civic nemaîntâlnit.", a fost declaraţia publicată de către directorul teatrului unde Vladislav Zhukovsky lucra.

Actorul este cunoscut pentru numeroasele roluri pe care le-a avut atât în filme, cât şi în musicaluri, făcându-se remarcat în această industrie prin performanţele de care a dat dovadă în timpul filmărilor din "The Broken Lanterns" sau "The Sea in Fire".

Pe lângă spectacolul de care dădea dovadă în meseria de actor, Vladislav a fost profesor la facultatea de teatru a Institutului de Cultură din Krasnoyarsk. Acesta a avut o pasiune pentru actorie de la o vârstă fragedă, urmând o universitate cu profil specializat pe teatru.

