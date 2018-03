MANIPULAREA FACEBOOK! S-a încercat implicarea PSD într-un mare scandal printr-un consultant englez, publicist la Dilema Veche

România a intrat în scandalul imens din jurul firmei Cambridge Analytica, acuzată că a folosit ilegal datele utilizatorilor Facebook în campania președintelui SUA Donald Trump și în cea pro-Brexit. Rupert Walfe Murray, prezentat inițial ca un consultant politic britanic, a declarat ieri că un oficial al Cambridge Analytica l-a contactat pentru a se implica în campania electorală din România, ca expert pentru PSD.





Murray spune că a refuzat oferta din simplul motiv că nu lucrează pentru partide politice, dar tot ieri s-a aflat că nici nu prea avea cum să ajute PSD, el fiind scriitor și jurnalist care a publicat în Dilema Veche și Hotnews. Firma britanică se află în central unui imens scandal după ce a fost acuzată că a folosit ilegal date de pe platforma de socializare Facebook pentru a influența comportamentele și opțiunile oamenilor.

Fiecare dintre noi se informează prin intermediul platformelor de socializare și a motoarelor de căutare, iar informațiile cu domeniile noastre de interes rămân stocate în serverele ginganților IT care dețin respectivele platforme. Spre exemplu, dacă dați căutare după niște banale „căști audio” veți observa că, o perioadă, atunci când deschideți un browser de internet vă apar oferte pentru acest gen de aparatură.

Aceste date sunt importante pentru orice sociolog, analist sau consultant pentru că oferă date despre domeniile de interes ale oamenilor sau despre locurile pe care le frecventează. Aceasta este cheia în jurul căreia se învârte scandalul Cambridge Analytica, o firmă britanică care analizează comportamentul diverselor societății.

Principala acuzație împotriva firmei este faptul că datele folosite de ei nu ar fi fost obținute prin investiții proprii în cercetare, ci prin folosirea ilegală a datelor a 50 de milioane de utilizatori Facebook.

Furau date despre oameni cu ajutorul unor aplicații Facebook

Dar cum au reușit să fure datele oamenilor de pe Facebook? Conform rețelei de socializare americane, aceste informații ar fi fost recuperate printr-o aplicație de teste psihologice descărcată de circa 300.000 dintre utilizatorii săi, iar Aleksandr Kogan le-ar fi furnizat apoi Cambridge Analytica, fără a avea acest drept.

Mecanismul a fost explicat de Cristopher Wylie (foto), un expert al celor de la Cambridge Analytica, declarația lui fiind preluată în România pe blogul jurnalistei Sorina Matei: „Aveau aplicații speciale pe Facebook care nu doar că strângeau datele personale ale celor care foloseau aplicația sau și-o instalau, dar colectau informațiile întregii rețele de prieteni ale celor care dădeau click pe aplicație. Dacă doar tu foloseai aplicația de pe Facebook, noi nu îți știam doar informațiile tale ci și ale tuturor prietenilor tăi.

Am avut nevoie ca aplicația să fie atinsă de câteva sute de mii de persoane ca să ne extindem pe toată rețeaua de socializare și ulterior toți utilizatorii americani ai Facebook. Oamenii nu știau nimic. Dacă ești prieten cu cineva pe Facebook care folosea aplicația, habar n-aveai că ți-am extras toate datele. Și când vorbesc de date, mă refer la absolut tot ce este pe un profil Facebook al unei persoane. Statusuri/postări, comentarii, likeuri, mesaje private, tot”.

Premierul britanic, îngrijorat

Problema este atât de gravă în Marea Britanie încât, ieri, inclusiv premierul Theresa May (foto) s-a declarat îngrijorată de utilizarea necorespunzătoare a datelor unitizatorilor Facebook în campaniile politice. May a spus în fața Camerei Comunelor că „oamenii trebuie să aibă încredere în modul în care sunt utilizate datele lor personale” și că se așteaptă ca firmele Facebook și Cambridge Analytica să „respecte pe deplin” autoritățile britanice care investighează modul în care au fost obținute informațiile. Potrivit lui May, „în măsura în care știu”, guvernul britanic nu are contracte cu Cambridge Analytica sau cu societatea-mamă SCL.

Cum au ajuns să lucreze pentru Donald Trump

Firma britanică este cunoscută pentru implicarea în două campanii electorale care au marcat anul 2016, votul pentru Brexit și alegerea lui Donald Trump (foto) în funcția de președinte al SUA.

Tot Wylie a explicat cum au ajuns să lucreze pentru Trump: „Cambridge Analytica este o mașină de propagandă full service, de control al informației. Alexander Nix a realizat că avem nevoie de un Cambridge site. Așa că a aranjat un birou fals în Cambridge și când Steve Bannon, fostul strateg al președintelui SUA, Donald Trump, apărea, aduceam niște oameni de la biroul din Londra, îi puneam în așa zisul birou din Cambridge și îi dădeam impresia lui Steve Bannon că aveam o mulțime de operațiuni bazate pe cercetările Universității Cambridge. Și a fost ideea lui Steve să numim compania Cambridge Analytica ca să fie legată cu Universitatea.

Da, i-am făcut într-un fel psy ops și lui Steve Bannon. Era o țintă de audiență pe o singură persoană. Și i-am schimbat percepția în legătură cu cine suntem noi, ce facem și în ce situație se află. Și după aceea, am mers să schimbăm și percepțiile realității americanilor”.

Britanicii, implicați în alegerile din România?

Tot ieri, în scandalul monstru de pe cele două maluri ale Atlanticului a apărut și numele României. Rupert Wolfe Murray, prezentat în știrile inițiale ca un consultant politic britanic, a susținut că s-a încercat implicarea lui în campania electorală din România a PSD, din toamna anului 2016, de către Cambridge Analytica.

Rupert Wolfe Murray a prezentat un email pe care i l-ar fi trimis Mark Turnbull, un director al firmei britanice: „Ceea ce oferim este trimiterea unei echipe de două persoane în actuala echipă de campanie..., pentru a furniza consultanță strategică și asistență în mod activ în cursul campaniei..., în următoarele două-trei luni”.

Tot Murray a spus că a refuzat oferta pentru că nu lucrează pentru partide politice. De altfel era și greu să lucreze pentru PSD. De ce? Pentru că Rupert Wolfe-Murray se prezintă pe contul său de Twitter ca fiind jurnalist, scriitor și manager de proiecte și a publicat de-a lungul timpului mai multe editoriale în Dilema Veche și Hotnews. Practic pe britanic nu îl recomandau pentru a lucra cu PSD nici CV-ul, neavând nicio legătură cu strategiile politice, nici orientările, publicațiile în care a scris în România fiind puternic anti partidul aflat azi la putere.

