Facebook AMENINŢĂ şi CENZUREAZĂ Vocea Europei pentru articolele despre problemele MIGRAŢIEI din Europa

Un prim exemplu despre care aminteşte site-ul este postarea unei imagini a polonezilor care protestează în spatele unui banner cu "Mohammed nu este binevenită" şi pentru acest lucru Facebook a suspendat contul timp de 24 de ore și a trebuit să elimine postarea cu acel conținut.

"În această săptămână am fost chiar interzişi pentru postarea propriilor noastre ştiri, iar moderatorul nostru a primit o suspendare timp de 30 de zile (...). Am publicat o recenzie a unui fost fost președinte ceh care a spus: 'Influxul de migranți este comparabil cu invazia barbară a Europei'. În conformitate cu Facebook: articolul a fost eliminat, am primit o suspendare de 30 de zile. Mai mult, Facebook a amenințat că va elimina pagina noastră (...)" Deşi presa internaţională a preluat declaraţiile preşedintelui ceh.

În acest context, Vocea Europei a decis: "Nu vom mai posta toate știrile noastre pe Facebook, pentru că nu vrem să ne pierdem pagina. În timp ce Facebook ne învinovățește că am postat "un discurs de ură", credem că motivul real este că site-ul nostru a devenit prea bun, având între 30.000 și 40.000 de adepți în fiecare lună doar în acest an. Premierul Ungariei a spus odată: "Europa nu este liberă, pentru că libertatea începe cu a spune adevărul. În Europa astăzi este interzis să spui adevărul", a mai scris Vocea Europei.

