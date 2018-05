Scandal uriaș pe Facebook după o campanie PNL anti-decreței. Cum au jignit liberalii milioane de români

Liberalii au inflamat internetul după ce organizația de tineret a partidului a distribuit pe Facebook mesaje în care îi acuză pe românii născuți între \\\\\\\\\\\\\\\'66 și \\\\\\\\\\\\\\\'89 că nu pot schimba România și că nu sunt „funny”.





Tineretul Național Liberal și președintele organizației, deputatul Mara Mareș, au distribuit pe Facebook un „Ghid de nesupunere civică” în care le cere tinerilor din „generația Y și Z” să nu plece din România pentru că „decrețeii” nu vor reuși să schimbe clasa politică și „generaţia decreţeilor nu e funny”.

Mesajele postate de liberali au declanșat o val de comentarii critice pe paginile de socializare, tinerii din PNL fiind acuzați că i-au jignit pe românii născuți între 1966 și 1989.

„Sunteti blatisti? Cu atitudinea asta nu cistigati voturi. Poate nu realizati cit de mult ati dat-o in bara...", a fost unul din comentariile postate pe pagina de Facebook a deputatului. „Mama ta e din generatia asta? Ce parere are despre idioteniile pe care le debitezi?”, i-a scris Marei Mareș alt internaut.

Episodul a fost comentat și de un fost ministru al educației. „Autorul moral al imbecilității PNL cu decrețeii are un nume: Mara Mareş, preşedintele TNL. Ea trebuie demisă urgent pentru că a insultat generația care a făcut revoluția. Cei care au murit atunci au vrut oameni valoroşi în Parlament, nu oameni cu fix zero merit personal şi fix zero discernământ ca ea. Ludovic Orban, cu aşa oameni sperați să conduceți România?", a reacționat pe Facebook Daniel Funeriu.

După ce „decrețeii” s-au revoltat, tinerii din PNL au șters postările.

În 1966, fostul dictator Nicolae Ceaușescu a impus un Decret prin care avortul a fost interzis în România. În cei 23 de ani de aplicare a legii s-au născut peste două milioane de copii. Această generație a fost supranumită generația „decrețeilor” și în prezent a ajuns la vârste cuprinse între 30 și 50 de ani.

Mara Mareș (26 de ani) este cel mai tânăr parlamentar român și a studiat în Marea Britanie: a absolvit un liceu din Oxford, după care a obținut la Universitatea din Londra o diplomă de licență și de master în domeniul studiilor și politicilor europene. Știe să vorbească în engleză, spaniolă și italiană.

„Nu suntem perfecți, uneori greșim”

Organizația de tineret a PNL a publicat ulterior un comunicat de presă în care și-a cerut scuze „celor care s-au simțit ofensați”. TNL spune că a făcut o „eroare de comunicare” și că a ales o „formulare neinspirată” pentru a-și promova ideile.

„Din nefericire, s-a pierdut din vedere intenţia noastră de a atrage atenţia asupra unei realităţi triste, EXODUL TINERILOR, iar mesajul nostru a fost deturnat în direcţia unui presupus “război între generaţii”. Tineretul Naţional Liberal păstrează un respect deosebit pentru generaţia părinţilor noştri care ne-au redat libertatea ducând pe umerii lor o revoluţie, dar şi greul perioadei de tranziţie economică şi politică a României”, se arată în mesajul TNL.

„Nu suntem perfecţi. Uneori greşim, dar atunci când greşim, nu încercăm să ştergem urmele sperând că subiectul va trece, ci ne asumăm erorile şi le îndreptăm”, mai spun junii liberali.

La Congresul TNL în care tinerii liberali au ales-o pe Mara Mareș președinte, Antena 3 a realizat un reportaj din care reiese că viitorii politicieni din PNL au probleme în a explica ce este liberalismul:

