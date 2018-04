RĂZBOI total Cambridge Analytica - Facebook. Acuze grave aduse GIGANTULUI american

Psihologul Aleksandr Kogan, creatorul aplicaţiei folosite de Cambridge Analytica pentru a colecta datele a 50 de milioane de utilizatori ai Facebook, a declarat pentru postul de televiziune CBS că nu a asistat la vreo opoziţie faţă de activităţile sale din partea gigantului american din domeniul reţelelor de socializare, relatează AFP.





Kogan urmează să fie audiat marţi de o comisie parlamentară din Marea Britanie care anchetează scandalul şi care îl va interoga asupra legăturilor sale cu firma Cambridge Analytica (CA).

Conform Facebook, datele ar fi fost colectate printr-o aplicaţie de teste psihologice a cercetătorului rus, ''This Is Your Digital Life'', descărcată de 270.000 de utilizatori ai reţelei de socializare şi care a permis accederea la datele prietenilor acestora. Datele ar fi fost apoi furnizate nejustificat firmei britanice Cambridge Analytica (CA) şi utilizate pentru a elabora un program care a permis prezicerea şi influenţarea votului unor alegători în favoarea campaniei prezidenţiale a lui Donald Trump, notează Agerpres. Grupul Facebook afirmă că a fost indus în eroare. Kogan, profesor de psihologie la Universitatea Cambridge şi de asemenea angajat al Universităţii din Sankt-Petersburg, în Rusia, spune că este folosit ca ţap ispăşitor de compania americană. Duminică seară, în emisiunea „60 de minute” de la CBS, Kogan a declarat că îi "pare sincer rău" pentru colectarea datelor, explicând că impresia generală din acea perioadă era că utilizatorii reţelei de socializare ştiau că datele lor erau vândute şi distribuite mai departe. "Consideram atunci că nu este nicio problemă. Cred că ideea noastră principală - şi anume că toată lumea ştia şi nimănui nu-i păsa - era fundamental falsă. De aceea, îmi pare sincer rău", a spus el. Psihologul a acuzat de asemenea Facebook că a făcut din el un programator "fără scrupule". "Aveam condiţii de utilizare timp de un an şi jumătate conform cărora puteam transfera şi vinde datele. Nu mi s-a spus nimic", a mai afirmat el. "Convingerea generală în Silicon Valley şi cu siguranţă a noastră în acel moment era că marele public trebuie să fie la curent cu faptul că datele sale sunt vândute şi împărtăşite pentru a li se transmite reclame", a subliniat el. Întrebat în legătură cu colectarea de date de la prietenii utilizatorilor aplicaţiei sale fără permisiunea lor, Kogan a spus că era vorba de o 'caracteristică centrală' a Facebook de mai mulţi ani şi că ''zeci de mii'' de aplicaţii folosesc această practică. "Nu era vorba de o permisiune specială care trebuia obţinută. Pur şi simplu era ceva disponibil pentru oricine dorea", a explicat el.

