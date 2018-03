EXTRATEREŞTRII PE PĂMÂNT. O dovadă ştiinţifică „spune” totul. Este IMPOSIBIL! Altceva nu are ce să fie. Foto în articol

Într-un mormânt din Peru a fost găsită o creatură mumificată, ce pare a fi extraterestru. În urma bizarei descoperiri, oamenii de știință efectuează mai multe teste pentru a se afla, cu exactitate, natura acesteia.





Potrivit informațiilor publicate de Daily Star, cercetătorii care investighează descoperirea presupusului extraterestru mumificat au prelevat probe din ceea ce pretind că este vorba de un copil. De asemenea, au demarat proceduri de efectuare a testelor asupra ADN-ului acestuia și încearcă datarea cu carbon. „Creatura care are trei degete a fost, de asemenea, scanată cu raze X”, spun cercetatorii, potrivit sursei citate.

Sursa foto: Daily Star

Profesorul Konstantin Korotkov, de la Universitatea Națională de Cercetare din Rusia susține că a văzut, în cariera sa, alte patru mumii de sex masculin numite „Verdante”, ce au o vechime de până la 6.500 de ani, mai scrie Daily Star.

Scheletele descoperite au trei degete, cranii alungite, le lipsesc cavitățile nazale și fălcile inferioare. Prof. Korotkov a spus: „Fiecare mumie descoperită are două brațe, două picioare, un cap, o pereche de ochi și o gură, iar scanările tomografice le dezvăluie scheletul.Țesutul are o natură biologică și compoziția chimică a acestuia indică faptul că sunt oameni, fapt ce confirmă că ideea de creatură extraterestă este doar un zvon. ADN-ul lor are 23 de perechi de cromozomi, la fel ca noi”, a mai spus profesorul, potrivit sursei citate.

De ani de zile au existat pretenții ale teoreticienilor conspiraționiști că extratereștrii au vizitat strămoșii noștri și i-au ajutat să construiască structuri de mari dimensiuni, cum ar fi Piramidele din Giza și Stonehenge.

