O expoziţie CONTROVERSATĂ cu hainele PURTATE de victimele violenţelor SEXUALE. Foto în articol

În violenţele sexuale asupra femeilor, niciodată hainele n-au fost de vină. A nu ştiu câta confirmare a acestei chestiuni vine de la o expoziţie controversată, What were you wearing?, adică: Cu ce erai îmbrăcată?. Pentru că, în opinia unora, doar vestimentaţia provocatoare este cauza violurilor. Dar, acestă expoziţie arată că nu este adevărat.





