EXPERŢI DNA, vizaţi de plângeri penale. UN NOU SCANDAL zguduie instituţia condusă de Kovesi

Trei experţi din cadrul DNA s-au ales cu plângere penală din partea unor foşti membri în Comisia pentru Stabilirea Despăgubirilor din cadrul ANPR, pentru că, pe baza unor rapoarte de evaluare ale unor terenuri, au beneficiat de compensaţii supraevaluate.





Denunţătorii, Horia Georgescu, fostul şef ANI, Ingrid Mocanu, fost director în cadrul Ministerului Justiţiei, Theodor-Cătălin Nicolescu, fost deputat PNL, Ingrid Zaarour, fostă şefă a ANRP, şi Mihnea Iouraş, toţi foşti membri în Comisia pentru Stabilirea Despăgubirilor din cadrul ANPR îi acuză pe experţii DNA de ilegalităţi în ceea ce priveşte efectuarea rapoartelor de evaluare ale unor terenuri, pe baza cărora s-a stabilit că beneficiarii despăgubirilor au primit compensaţii supraevaluate.

"În temeiul suspiciunii că despăgubirile au fost supraevaluate, singurul mijloc de probă pentru această susținere au fost rapoartele de constatare ale numiților împotriva cărora am formulat prezenta plângere, au fost adoptate măsuri preventive împotriva noastră (arestare, control judiciar, etc.) și am fost trimiși în judecată fiind acuzați de comiterea infracțiunii de abuz în serviciu prin aceea că exercitându-ne atribuțiile de serviciu în mod defectuos am acceptat ideea că s-ar putea produce un prejudiciu (abuz în serviciu cu intenție indirectă).

Dincolo de discuțiile privind atribuțiile noastre, de interpretarea diferită/contrară legii a actelor normative aplicabile, de neprecizarea textelor de lege pe care se presupune că le-am fi încălcat, de neprecizarea laturii subiective a pretinsei infracțiuni, etc. – lucruri care nu au legătură cu prezenta cauză, trebuie să precizăm că nimeni nu a fost acuzat că a avut drept obiectiv/scop ca beneficiarii să primeacă despăgubiri mai mari decât aveau dreptul. Această precizare este importantă pentru a demonstra rolul esențial pe care concluziile rapoartelor de constatare le-au avut în economia cauzei", se arată în plângerea penală, după cum informează Ştiri pe surse.

Experţii vizaţi de plângere penală sunt Cătălin Cucoară, Dorel Pstelnicu şi Radu Cristian Oltei. "În opinia noastră, persoanele împotriva cărora formulăm plângere penală se fac vinovate de comiterea următoarelor fapte prevăzute de legea penală: abuz în serviciu (art. 297 Cod Penal); fals intelectual (art. 321 alin. 1 Cod Penal); uz de fals intelectual (art. 323 Cod Penal); mărturie mincinoasă (art. 273 alin. 1, raportat la alin. 2 lit. c Cod Penal), inducerea în eroare a organelor judiciare (art. 268 alin. 2 Cod Penal)", se mai arată în denunţ, potrivit sursei citate.

"Așa cum am arătat, făptuitorii sunt specialiști DNA, persoane pe care legea le definește ca fiind „specialiști cu înaltă calificare” (art. 11 alin. 1 din OUG 43/2002). În aceste condiții, activitatea lor trebuie să se supună unor standarde profesionale înalte, corespunzătoare pregătirii lor, în aprecierea activității lor, instanța sau organele de urmărire penală trebuind să aplice standarde mai înalte decât în cazul unor persoane având pregătire profesională obișnuită. Necesitatea respectării unor standarde mult mai înalte rezultă și din faptul că, pe baza constatărilor lor, drepturi și libertăți fundamentale ale cetățenilor sunt restrânse. Având în vedere faptul că funcția coercitivă a statului se întemeiază și pe constatările specialiștilor DNA, rezultă că și aceste rapoarte trebuie să respecte principiul legalității procesului penal (art. 2 C.Pr.Pen.) și că specialiștii au obligația de a asigura aflarea adevărului pe bază de probe (art. 5 C.Pr.Pen.). Obiectul plângerii noastre este acela că specialiștii DNA (cu intenție directă) au efectuat constatări întemeindu-se pe afirmații neconforme realității, pe fals, pe încălcări ale normelor lor profesionale și chiar pe încălcări ale regulilor elementare ale matematicii. Redactarea și transmiterea spre utilizare a unor raporte de constatare având neajunsurile de mai sus reprezintă o încălcare a principiului legalității procesului penal (art. 2 C.Pr.Pen.), a obligației de asigurare a adevărului (art. 5 C.Pr.Pen.), a dreptului nostru la apărare (art. 10 C.Pr.Pen.) și a prezumției de nevinovăție (art. 4 C.Pr.Pen.), așa cum vom dezvolta mai jos", se mai arată în denunţ, după cum mai scrie Ştiri pe surse.

PLÂNGEREA FORMULATĂ ÎMPOTRIVA EXPERŢILOR DNA

Domnule Procuror General,

Subsemnații:

- Nicolescu Theodor Cătălin, CNP 1750203035012, cu domiciliul ales în București, str. Dr. Dimitrie Drăghiescu nr.1, sector 5,

- Mocanu Ingrid Luciana, CNP 2750113163238, cu domiciliul ales în București, Calea Ferentari nr. 76A, sc. B, et. 5, ap. 40, Sector 5

- Georgescu Horia, CNP 1770119080065, cu domiciliul ales în București Str. Puțul cu Plopi nr. 16 , Sector 1,

- Zaarour Ingrid, CNP 2750810451588, cu domiciliul ales în București, Str. Spătarul Preda, nr. 23, bl. 129, ap. 14, sector 5,

- Iuoraș Mihnea,

în temeiul art. 289 C.Pr.Pen., formulăm prezenta

PLÂNGERE PENALĂ

împotriva următoarelor persoane, ce urmează a fi citate la locul de muncă – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, cu sediul în București, str. Șerban Vodă nr. nr. 79-81, sector 1, cod 010106:

Cucoară Cătălin, denumit în continuare făptuitorul1;

Postelnicu Dorel, denumit în continuare făptuitorul 2 și

Oltei Radu Cristian, denumit în continuare făptuitorul 3.

În opinia noastră, persoanele împotriva cărora formulăm plângere penală se fac vinovate de comiterea următoarelor fapte prevăzute de legea penală:

- abuz în serviciu (art. 297 Cod Penal);

- fals intelectual (art. 321 alin. 1 Cod Penal);

- uz de fals intelectual (art. 323 Cod Penal);

- mărturie mincinoasă (art. 273 alin. 1, raportat la alin. 2 lit. c Cod Penal)

- inducerea în eroare a organelor judiciare (art. 268 alin. 2 Cod Penal).

Precizări prealabile

Sus-numiții sunt specialiștii DNA care au efectuat rapoarte de constatare având ca obiectiv evaluarea unor terenuri, în dosarul nr. 700/P/2015 al DNA.

Noi, părțile vătămate din acest dosar, suntem membrii Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor din anul 2008.

Exclusiv pe baza rapoartelor de constatare ale acestor specialiști s-a apreciat că persoanele care aveau calitatea de beneficiari ai despăgubirilor în cele trei dosare au primit despăgubiri supraevaluate.

În temeiul suspiciunii că despăgubirile au fost supraevaluate, singurul mijloc de probă pentru această susținere au fost rapoartele de constatare ale numiților împotriva cărora am formulat prezenta plângere, au fost adoptate măsuri preventive împotriva noastră (arestare, control judiciar, etc.) și am fost trimiși în judecată fiind acuzați de comiterea infracțiunii de abuz în serviciu prin aceea că exercitându-ne atribuțiile de serviciu în mod defectuos am acceptat ideea că s-ar putea produce un prejudiciu (abuz în serviciu cu intenție indirectă).

Dincolo de discuțiile privind atribuțiile noastre, de interpretarea diferită/contrară legii a actelor normative aplicabile, de neprecizarea textelor de lege pe care se presupune că le-am fi încălcat, de neprecizarea laturii subiective a pretinsei infracțiuni, etc. – lucruri care nu au legătură cu prezenta cauză, trebuie să precizăm că nimeni nu a fost acuzat că a avut drept obiectiv/scop ca beneficiarii să primeacă despăgubiri mai mari decât aveau dreptul.

Această precizare este importantă pentru a demonstra rolul esențial pe care concluziile rapoartelor de constatare le-au avut în economia cauzei.

PE FONDUL CAUZEI

Așa cum am arătat, făptuitorii sunt specialiști DNA, persoane pe care legea le definește ca fiind „specialiști cu înaltă calificare” (art. 11 alin. 1 din OUG 43/2002).

În aceste condiții, activitatea lor trebuie să se supună unor standarde profesionale înalte, corespunzătoare pregătirii lor, în aprecierea activității lor, instanța sau organele de urmărire penală trebuind să aplice standarde mai înalte decât în cazul unor persoane având pregătire profesională obișnuită.

Necesitatea respectării unor standarde mult mai înalte rezultă și din faptul că, pe baza constatărilor lor, drepturi și libertăți fundamentale ale cetățenilor sunt restrânse.

Având în vedere faptul că funcția coercitivă a statului se întemeiază și pe constatările specialiștilor DNA, rezultă că și aceste rapoarte trebuie să respecte principiul legalității procesului penal (art. 2 C.Pr.Pen.) și că specialiștii au obligația de a asigura aflarea adevărului pe bază de probe (art. 5 C.Pr.Pen.).

Obiectul plângerii noastre este acela că specialiștii DNA (cu intenție directă) au efectuat constatări întemeindu-se pe afirmații neconforme realității, pe fals, pe încălcări ale normelor lor profesionale și chiar pe încălcări ale regulilor elementare ale matematicii.

Redactarea și transmiterea spre utilizare a unor raporte de constatare având neajunsurile de mai sus reprezintă o încălcare a principiului legalității procesului penal (art. 2 C.Pr.Pen.), a obligației de asigurare a adevărului (art. 5 C.Pr.Pen.), a dreptului nostru la apărare (art. 10 C.Pr.Pen.) și a prezumției de nevinovăție (art. 4 C.Pr.Pen.), așa cum vom dezvolta mai jos.

DESCRIEREA FAPTELOR ILICITE

Având în vedere că, date fiind împrejurările concrete ale cauzei, se impune ca plângerea penală să fie soluționată cu celeritate, precum și interesul public ca, în ipoteza în care veți găsi întemeiată plângerea noastră, făptuitorii să fie împiedicați de la a-și mai exercita atribuțiile profesionale în maniera descrisă de noi și față de alte persoane, vom prezenta numai încălcările flagrante, evidente ale normelor juridice și ale regulilor științei.

Scopul nostru este acela de a înlesni probațiunea penală, evitând necesitatea unui probatoriu stufos, de natură a încetini soluționarea plângerii.

Anexăm și rapoartele de verificare realizate la cererea instanței învestite cu soluționarea litigiului penal pentru a observa că există un număr mult mai mare de abateri, dar, pentru a nu împieta asupra celerității procesului, ne limităm numai la argumentele pe care le vom dezvolta în prezenta cerere.

A. Faptele imputate specialistului Cucoară

Cucoară Ion Cătălin a efectuat raportul de constatare privind evaluarea terenului ce a făcut obiectul dosarului 26600/CC/2008 al ANRP.

Dincolo de faptul că a extins obiectivele raportului de constatare, că a încercat să pretindă că terenul se află într-o cu totul altă zonă decât cea reală, atunci când a efectuat evaluarea s-a raportat la adresa corectă.

La filele 27 și 28 din raportul de constatare, făptuitorul 1, arată că: „se impunea aplicarea unei metode unitare, raționale, empirice, transparentă care nu dădea posibilitatea unor subevaluări sau supraevaluări aberante, astfel cum este metoda comparației prin bonitare, metodă care a fost creată, promovată de CORPUL EXPERȚILOR TEHNICI din România. În anul 2006 metoda comparației prin bonitare, a fost actualizată, și aprobată prin Hotărârea nr. 207 din 29.09.2005 a Consiliului General al Municipiului București, condus de primarul general al Municipiului București, metodologie care respectă Standardele Internaționale de Evaluare, precum și CODUL deontologic al calității de evaluator ...”

Evident, făptuitorul 1 a folosit metoda despre care vorbește.

Atunci când, la verificarea raportului său de constatare de către comisia numită de către instanță, cei trei experți verificatori au precizat, printre altele, că metoda nu corespunde Standardelor Internaționale de Evaluare , pârâtul 1 a depus, sub semnătură, o notă de constatare în care, la filele 10 și 11 recunoaște expressis verbis faptul că, de fapt, nu a respectat Standardele Internaționale de Evaluare , așa cum se vede din documentele inserate în prezenta acțiune.

Nici măcar această recunoaștere nu este una completă, făptuitorul continuând să inducă în eroare.

Cu toate acestea, din recunoașterea sa reies următoarele aspecte:

- evaluarea sa nu corespunde Standardelor Internaționale de Evaluare;

- metoda pe care a aplicat-o este dezvoltată de Corpul Experților Tehnici din România, în timp ce art. 3 lit. e din Titlul VII al Legii 247/2005 (aplicabil în cazul evaluărilor pretins greșite) statuează: „Standardele Internaționale de Evaluare sunt standardele editate de Comitetul pentru Standarde Internaționale de Evaluare (IVSC - International Valuation Standards Committee)” - încă din prima secundă metoda aplicată de specialist nu corespundea criteriilor legale;

- pentru a potența culpa sa, pârâtul 1 invocă Buletinul Corpului Experților Tehnici din România nr. 97/martie 2006 (în realitate este vorba despre februarie 2006).

Or, tocmai acest buletin arată că metoda folosită de către expert este una administrativă, urmând ca atunci când se stabilește valoarea de piață să se aplice dispozițiile legii (deci Standardele Internaționale de Evaluare, în cazul nostru). Mai mult, pentru metoda utilizată, documentul citat, la fila 3 (citată de specialist) arată: „această metodă poate fi folosită când nu sunt disponibile suficiente informații referitoare la tranzacțiile similare”. Menționez că prin tranzacții similare, autorii consideră atât contractele cât și ofertele, așa cum rezultă încă din Buletinul Corpului Experților Tehnici nr. 46/martie 1998.

În concluzie, pentru a arăta că există un prejudiciu, făptuitorul 1 folosește o metodă care nu are nicio legătură cu Standardele Internaționale de Evaluare, nu corespunde acestora și nici măcar nu este recomandată a fi utilizată pentru stabilirea valorii de piață de către autorii săi.

Pe lângă faptul că pentru a stabili un pretins prejudiciu a folosit o metodă/valoare administrativă pentru a verifica o valoare de piață, acesta nici măcar nu a aplicat corect metoda pe care în mod eronat a ales-o.

Astfel, pe lângă multe alte detalii de selectare a coeficienților în scopul reducerii valorii rezultate, detalii asupra cărora nu mai insistăm, există o situație care spulberă susținerea corectitudinii raportului de constatare prin simpla raportare la calcule matematice de bază, ușor de realizat de către un specialist de înaltă calificare și de altfel, și de un copil dintr-o clasă gimnazială.

Cu toată ușurința calculelor, făptuitorul 1 a calculat șapte coeficienți utilizați în formula de calcul finală de 100 de ori mai mici decât ar fi trebuit!

Matematica arată clar că:

- 16,7 % din 320 înseamnă 53,44, nu 0,5344

- 6,7 % din 320 înseamnă 21,44, nu 0,2144

- 3,4 % din 320 înseamnă 10,88, nu 0,1088

- 5% din 320 înseamnă 16, nu 0,16.

În fine, încă două argumente pe care vrem să le aducem pentru a dovedi reaua-credință evidentă a specialistului:

- la sfârșitul filei 25 și începutul filei 26, pârâtul 1 îl acuză pe evaluatorul angajat de ANRP că nu a solicitat de la Credit Europe Bank raportul de evaluare privind imobilul ipotecat de pe Iuliu Maniu nr. 19 A, care, în opinia sa, ar demonstra că terenul a fost supraevaluat.

Comisia de experți a solicitat prin intermediul instanței raportul de evaluare (îl anexăm) și a constatat că evaluarea s-a făcut la prețul de 1800 Euro/mp, cu 500 Euro mai mult decât valoarea pretins supraevaluată!

- la fila 25 din raportul de constatare, pârâtul indică un imobil situat pe Str. Lujerului nr. 14 B și prețul acestuia de achiziție - 198 euro/mp.

În timpul verificării raportului de constatre, comisia de experți a susținut că, probabil, contractul este, de fapt, un leasing financiar și că suma reprezintă valoarea reziduală, nefiind deci valoarea de piață a terenului.

În nota sa adresată instanței, acesta neagă acest lucru, depunând un extras de carte funciară (care nu are relevanță), dar încercând să inducă în eroare și nerecunoscându-și greșeala.

Pentru ca organele de urmărire penală să se convingă ex propriis sensibus, atașăm o copie a contractului din care rezultă că prețul său este valoarea reziduală a contractului de leasing, exct așa cum a afirmat comisia de experți.

Iată motivele pentru care invocăm intenția directă a făptuitorului, susținând că acesta a încălcat legea penală.

Gravitatea deosebită a faptei sale și reaua-credință rezultă cu prisosință din refuzul său de a-și accepta vina și din tentativele de a induce în eroare, de a masca vinovăția sa.

Învederăm faptul că domnul Cucoară nu este la prima abatere de acest gen.

Astfel, acesta a fost suspendat o perioadă de un an din profesia de expert judiciar de Ministerul Justiției, prin decizia de sancționare nr. 65/23 martie 2007.

Mai mult, într-un alt dosar, aflat de 9 ani pe rolul instanțelor de judecată (Curtea de Apel București) același specialist, Cucoară Ion Cătălin, a efectuat rapoarte de constatare și a stabilit că ar exista o subevaluare cu 100 milioane de dolari, iar în urma expertizei efectuate în această cauză a rezultat că nu există prejudiciu și că rapoartele de constare ale acestui specialist sunt greșite (Dosar nr. 6536/2/2008 al Curții de Apel București).

B. Faptele specialiștilor Postelnicu și Oltei

Acest capăt de cerere privește două rapoarte de evaluare:

a. Șoseaua Olteniței;

b. 6 zone din sectorul 3.

Ambele rapoarte de constatare sunt întocmite de făptuitorii 2 și 3, motiv pentru care solicităm, ca după constituirea noastră ca parte civilă în dosar, atragerea răspunderii civile să se facă în solidar.

Argumente comune privind caracterul ilicit al ambelor rapoarte de constatare:

1. Rapoartele de constatare sunt realizate de către o persoană incompatibilă, deci fără drept de a ocupa vreo funcție publică și de a efectua vreun act în această calitate.

Concret, domnul Postelnicu Dorel, specialist DNA, avea regimul incompatibilităților prevăzut expres de art. 12 din OUG 83/2002: „Funcţia de procuror, ofiţer de poliţie judiciară sau de specialist în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior.”

Or, așa cum rezultă din certificatul emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, domnul specialist DNA deține calitatea de acționar al societății Casa Afacerilor SA, participând la beneficiile și pierderile acesteia.

Fără legătură cu cauza, vă învederăm faptul că din verificările noastre a reieșit faptul că domnul Postelnicu Dorel a avut calitatea de acționar al acestei societăți comerciale pe toată durata în care a exercitat funcția de specialist DNA, deși niciodată nu a menționat acest lucru în declarația de avere.

