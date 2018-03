EXCLUSIV. O comisie MNAR a ajuns la Muzeul de Artă Timișoara pentru a începe demersurile de restuire a operelor lui Baba

Din comisia MNAR fac parte șefa Departamentului de artă românească, gestionarul Corneliu Baba din cadrul aceleiași instituții, consilierul juridic și un avocat al MNAR. Potrivit oficialilor MNAR, această comisie o are în sarcina să verifice starea în care sunt lucrările expuse și de asemenea ce s-a întâmplat cu celelalte patru lucrări care de șase luni sunt depozitate într-un spațiu la care nu are nimeni acces, fără a se c unoaște condițiile de mediu și securitate. Lucrările lăsate în depozitul fără gestionar al MART sunt: Arlechin (1968), Toledo (1972), Spaima (1985) și Peisaj (1960). Potrivit directorului adjunct al Muzeului Național de Artă al României Octavian Boicescu, cei patru reprezentanți ai comisiei nu au venit să și ia, fizic, lucărrile, deoarece, conform contractului prin care aceste lucrări au fost împrumutate timișorenilor, MART are în sarcina restituirea lor.

”Ținând cont de nerespectarea angajamentelor contractuale și de potențialele riscuri asupra patrimoniului împrumutat, membrii consiliului au votat în unanimitate pentru rezilierea contractului și readucerea cât mai rapidă a lucrărilor împrumutate la sediul MNAR. Menționăm că specialiștii muzeului nostru sunt îngrijorați cu privire la starea actuală de conservare a celor 4 picturi de Corneliu Baba, necunoscând condițiile de păstrare ale acestora și faptul că, de mai multe luni, acest depozit este sub sigiliu, fără posibilitatea verificării stării de conservare a pieselor de patrimoniu”, a declarat pentru EVZ arh. Liviu Constantinescu, director general interimar al MNAR.

Considerat unul din cei mai importanți pictori bănățeni, Corneliu Baba (1906-1997) a murit în București, având o ultimă dorință: ca parte din operele sale să fie donate și expuse ”acasă”. Inspirat de Grigorescu şi Tonitza, pe de o parte, dar și de El Greco, Goya şi Rembrandt, Baba a avut lucrări în expoziţii din Tokio, New York, Beijing, Bruxelles, Moscova sau Berlin. A fost membru titular al Academiei Române, membru de onoare al Academie de Artă a Rusiei şi membru corespondent al Academiei din Berlin. După moartea maestrului, moștenitoarea sa, care e și curatorul expoziției de la Timișoara, Maria Albani, a făcut toate demersurile pentru nașterea Colecției Corneliu Baba de la MART. Au fost expuse, din 21 decembrie 2006, 33 de picturi din donația moștenitoarei și obiecte persoanle, alături de 31 de picturi împrumutate de la MNAR, cu o clauză unică în contract: aceea că ele trebuie în permanență expuse publicului. Acest contract a fost încălcat, prin retragerea celor patru lucrări menționate anterior. (Fotografii: Adrian Pîclișan)

Vom reveni cu amănunte.