EXCLUSIV. Cazul ALFIE tras la indigo în România, la IAȘI! Un medic renumit face dezvăluiri tulburătoare: „Le-au propus să-și lase copilul să...”

Una dintre cele mai importante personalități ale medicinei românești, Prof. Dr. Vasile Astărăstoae, fost rector al Universității de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași, membru al mai multor organizații științifice naționale și internaționale, a dezvăluit un caz petrecut chiar sub ochii lui, asemănător cu cel a băiețelului Alfie, din Marea Britanie.





Despre cazul ALFIE găsiți mai multe detalii AICI.

”Când scriam notița despre cazul Alfie, am vrut să exemplific cu o amintire personală. Însă am avut o reținere să o public. Dar ținând cont de reacțiile cititorilor la acea notiță, m-am decis să o povestesc. Am schimbat doar numele personajelor.”, povestește profesorul Astărăstoae.

”Acum 11 – 12 ani, decanul Facultății de Medicină, Doina Azoicăi, (un decan apropiat de studenți încât aceștia o numeau între ei „decănița noastră” „profa Doina” „mama Doina”), a venit la Rectorat și mi-a spus: ”Domnule Rector, sunt doi studenți din țara X, în anul III, care au dificultăți financiare. Au un copil cu probleme medicale. E foarte greu pentru ei să achite 10.000 de euro pe an. Trebuie să-i ajutăm. Trebuie să găsiți o soluție. Sunt studenți foarte buni, nu ne putem permite să-i pierdem”. Cum știam că, atunci când era vorba de „copii ei”, Doina era de neoprit, am căutat o soluție. Am propus Senatului ca, din cele 9 milioane de euro obținute anual de Universitate din taxele studenților pe locuri cu taxă în valută, să creem un fond (de 15.000 Euro) pentru burse de merit. Senatul Universității a fost de acord și a aprobat și regulamentul în baza căruia se acordau aceste burse. A avut loc prima competiție și cei doi studenți au fost printre cei care au câștigat burse. Au menținut-o până la finalizarea studiilor universitare.

La ceva timp după ce s-a finalizat această acțiune, cei doi (să le spunem Carmen și Juan) au solicitat o audiență. I-am primit. Veniseră să mulțumească pentru șansa pe care le-a oferit-o Universitatea ieșeană. Și astfel am aflat povestea care m-a impresionat.

Carmen și Juan se cunoșteau din copilărie. Erau vecini și colegi de școală. La 19 ani s-au căsătorit și au plecat la facultate. Carmen a terminat Politehnica, a urmat un masterat și la 28 de ani a susținut teza de doctorat. Juan a urmat o facultate economică și a obținut în plus și licența la o facultate de sport. Fiind realizați profesional și financiar, au hotărât că pot să aibă un copil. Sarcina a decurs fără probleme și Carmen a născut un băiețel voinic pe care l-au botezat Ronaldo. La o lună după ce Ronaldo a venit pe lume, au aflat o veste îngrozitoare: medicii le-au spus că Ronaldo suferă de o boală genetică rară, netratabilă, cu o șansăde supraviețuire de maximum 6 luni. Le-au propus să-l plaseze într-o instituție de îngrijiri până când Ronaldo va muri. Carmen și Juan erau credicioși creștini fără a fi practicanți zeloși. S-au dus la preot, s-au spovedit, s-au sfătuit cu acesta și au luat o decizie impresionantă: au renunțat la cariera profesională și au hotărât să stea cu Ronaldo pentru ca acesta să simtă în scurta sa viață dragostea părinților. Au trecut 6 luni, a trecut un an și Ronaldo se încăpățâna să traiască. Cu un handicap major, dar trăia. Atunci au luat o altă hotărâre: vor fi medici și vor încerca să-și salveze copilul și pe alți copii aflați în situația lui. Dintre sute de oferte de pe internet, au ales Medicina de la Iași, deși taxele erau mari. De ce Iași? am întrebat.

Mi-a raspuns Carmen: “M-a atras mesajul Universității: tradiție, modernitate, spiritualitate. M-a tentat diversitatea culturală a acestei Universități, ceea ce arăta un climat de toleranță și am spus că este un loc în care vom fi acceptați și noi, dar mai ales copilul nostru”.

Pagina 1 din 2 12