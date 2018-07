Un concurent EXATLON a avut parte de SURPRIZA VIEȚII. Gigi Becali s-a implicat DIRECT

După i-a cerut disperată ajutorul, Mariana de Exatlon este în culmea fericirii, deoarece Gigi Becali nu a rămas indiferent la cererea ei și a ajutat-o pe femeie.





Gigi Becali i-a oferit acesteia suma de 2000 de euro. Războinica a mărturisit că o să-și plătească chiria pe un an de zile și de restul o să își mai facă niște cumpărături.

„Sunt foarte emotionata. Tocmai ce mi-a dat domnul Gigi Becali 2000 de euro. Imi voi plati chiria pe un an de zile si daca imi mai raman bani imi voi cumpara o pereche de adidasi pe care ii voi alerga la urmatorul concurs si ii voi dedica castigul domnului Gigi Becali.

Sunt foarte emotionata pentru ca sunt foarte multi oameni care au bani si poate nu fac gesturi din astea adevarate, sa ajute sportivi, sa ajute batrani, sa ajute copii. Ii multumesc foarte mult atat lui, cat si mamei lui pentru ca a nascut un asemenea copil si familiei lui. Ii multumesc foarte mult. Chiar sunt emotionata„, a spus Războinica conform cancan.ro

Mariana a mers la cumpărături să își ea alimente, însă nu a vrut să cheltuiască prea mult, ca să îi ajungă pentru chirie. „O sa imi iau si ceva de mancare, dar nu vreau sa intru in bani pentru ca, daca eu am promis ca imi platesc un an de zile chiria, cu siguranta ca asa voi face. Daca m-a ajutat vreau sa demonstrez ca voi incepe serviciul si chiar va invit la sala unde voi fi antrenor de fitness„, a spus Mariana.

„Cred ca pe domnul Gigi Becali il impresioneaza sinceritatea oamenilor. Probabil ca a vazut performantele mele si faptul ca am crescut la orfelinat si faptul ca mi-am pierdut mama inainte sa plec la Exatlon. De aia ii spun sa aiba grija de mama lui, sa ii dea Dumnezeu asnatate si lui si familiei lui si copiilor lui.

Nimeni in ziua de azi nu spune ‘Ia de aici 2000 de euro si pune si plateste-ti chiria’. Ma intalnesc si cu un instructor care m-a invitat la sala ca sa ma ajute sa ma angajez ca antrenor de fitness. Te gandesti ca viata ta ia un altfel de drum. O minune adevarata si palpabila. Cred ca mama s-ar bucura enorm, pentru ca si-ar fi forit sa mi se intample numai lucruri de bine. Acesti bani inseamna foarte mult, pentru ca daca imi platesc chiria pe un an de zile si imi iau si serviciu, ma ajuta usor-usor sa intru pe un drum normal.

Cred ca si tata s-ar bucura. Mama si tata s-ar bucura. Mama era o femeie foarte muncitoare, tata lucreaza pe anumite utilaje, e foarte bine vazut la munca pentru ca e foarte muncitor. Dar nu a apucat inca sa vina sa vada unde stau„, a mai adaugat ea plangand.

