SURPRIZĂ DE PROPORȚII la Exatlon! A fost CERUTĂ DE SOȚIE. Peripețiile prin care a trecut: „Eram pe punctul să ne despărțim”

Unul dintre concurenții de la Exatlon a declarat că vrea să câștige competiția pentru că își dorește să aibă parte de cea mai frumoasă nuntă.





Logodnica „războinicului” Ionuț a dezvăluit pentru Kanal D momentele delicate prin care a trecut relația celor doi.

„Plecarea lui la Exatlon este unul dintre motivele pentru care am fost foarte suparata pe el. Pe 22 decembrie am avut cununia civila, iar eu am aflat cu cateva zile inainte sa fie anuntat ca va semna contractul. Si nu am aflat de la el. Am aflat citind o conversatie pe Facebook in care cineva i-a spus: ”, a povestit Nella.

Logodnicei lui Ionuț i-a mai trecut însă supărarea când a aflat motivul pentru care iubitul ei a decis să participe la concurs.

„Nu mi s-a parut corecta decizia pe care a luat-o de a nu-mi spune. Initial nu am fost de acord. El vrea sa avem cea mai frumoasa nunta. Si eu vreau la fel”, a mai spus logodnica concurentului.

De asemenea, Nella povestește despre peripețiile pe care le-a avut în timp ce a fost cerută în căsătorie: „Eram pe punctul sa ne despartim si atunci el a considerat ca acela e momentul potrivit sa faca pasul”

„Eram acasa la mine, cu doua verisoare, dupa cateva zile in care noi doi nu ne vorbisem deloc. Si a venit si mi-a spus ca vrea sa ii ofer jumatate de ora, sa imi arate ceva. Eram foarte suparata pe el si am refuzat, dar el a insistat. Si a venit cu un buchet foarte mare de trandafiri si cu inelul, intrebandu-ma daca vreau sa fiu sotia lui. Nu am acceptat, initial. Dupa care i-am spus ca iau inelul, dar nu ii dau niciun raspuns deocamdata”, conchide Nella.

Pagina 1 din 1