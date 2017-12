Cum a EVITAT Papa FRANCISC o UŞĂ trântită în NAS

Papa Francisc a explicat, pe drumul de întoarcere, de ce a evitat să folosească cuvântul „rohingya” în timpul vizitei sale oficiale în Myanmar.





Papa Francisc, criticat de unele organizaţii pentru drepturile omului, a explicat de ce a hotărât să nu folosească cuvântul „rohingya” în timpul vizitei sale oficiale în Myanmar. Vorbind reporterilor în avion, în drum spre Roma, Suveranul Pontif a declarat că ştia că ar fi obţinut mult mai mult în discuţiile particulare cu liderii birmanezi dacă nu utiliza cuvântul „rohingya” în discursul său.

„Mă interesa ca mesajul meu să ajungă la destinaţie. Din acest motiv, ştiam că dacă am să folosesc acel cuvânt aş fi primit o uşă închisă în nas. În schimb, am descris situaţia, drepturile şi problemele cetăţenilor şi am spus că nimeni nu ar trebui să fie exclus, şi astfel am putut să merg mai departe în cadrul întrevederilor private. Am fost extrem de satisfăcut de discuţiile pe care le-am avut”, a declarat Papa Francisc, potrivit BBC.

Rohingya este un grup etnic de religie musulmană care vorbeşte limba rohingya, o limbă indo-ariană înrudită cu bengali. Originea acestui grup este, potrivit Wikipedia, discutată, unii spunând că îşi are originea în Arakan (de asemenea, cunoscut sub numele de Rakhine, sau Rohang în Rohingya) în Birmania, şi alţii spun că ei sunt imigranţi musulmani din Bengal, azi Bangladesh.

Persoanele aparţinând acestei minorităţi au fost marginalizate în mai multe ţări, fiind persecutate pe motive etnice şi religioase şi trebuind să se refugieze în ghetouri şi mahalale.

ONU i-au numit una dintre minorităţile cele mai persecutate din lume. Au atras atenţia în mod deosebit mass-media în iunie 2012, atunci când conflictul cu arracanezii a făcut 88 de morţi şi a lăsat zeci de mii de oameni fără casă. Numai în 2017, are loc un val de 123.000 de refugiaţi în Bangladesh.

Loading...