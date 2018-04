Evazioniștii lui Blejnar, de-a alba-neagra cu banii prin firme, sub nasul Fiscului

Instanța supremă a continuat, ieri, audierile în dosarul „Motorina” - în care fostul șef al Fiscului, Sorin Blejnar, a fost condamnat inițial la 5 ani de închisoare - cu unul dintre „benzinarii” care făceau evaziune fiscală cu produse petroliere, Andrei Jugănaru, administrator al unor firme „fantomă”.





Afaceristul, care a fost condamnat pe fond la 7 ani de închisoare, a dezvăluit judecătorilor ce metodă a folosit pentru a scăpa de controalele Fiscului sau de cele ale Gărzii Financiare.

„Plățile (n.r.- pentru produsele petroliere) se făceau prin internet banking. (...) Nu am coordonat, nu am dirijat, ci doar am executat. Dacă discutăm despre cine a plătit pentru înființarea firmelor, atunci e domnul Preda (n.r.- Dumitru Preda, alt inculpat)”, a încercat afaceristul să își mai îndulcească situația.

„Dar cine le folosea?”, l-a întrebat judecătoarea.

„Eu”, a recunoscut, senin, Jugănaru. „Și ce făceați?”, a continuat magistratul.

„Tranzacții. Erau folosite pentru a muta banii dintr-o parte într-alta. Dacă una din firme avea un control, pentru a nu fi blocați banii în conturi eu îi spuneam lui Preda și schimbam firma. Eu am învățat această metodă și am perfecționat-o. Sediul social era în cele mai multe cazuri la un avocat. Eram anunțați prin mail ori de câte ori venea câte un plic, indiferent de expeditor, ANAF, Garda Financiară. Eu îl înștiințam pe Preda despre absolut tot ce se întâmpla pe parcursul unei zile”, a relatat afaceristul.

În esență, Blejnar a fost acuzat că a sprijinit un grup de afaceriști care achiziționau motorină fără să plătească accize, apoi o vindeau mai departe prin intermediul unor firme fantomă atestând în fals că ar fi un produs petrolier inferior, amestecat cu țiței.

