Eurovision Romania: Cinci oraşe pentru cinci semifinale

Încep emoţiile pentru semifinaliştii Eurovision România: seria show-urilor Selecţiei Naţionale debutează duminică, 21 ianuarie a.c., la Focşani, cu prima semifinală.





Pentru prima dată în istoria participării României la Eurovision, Selecţia Naţională va avea cinci semifinale, organizate în cinci oraşe unite în Anul Centenarului de tema alegerii reprezentantului ţării noastre la etapa internaţională a Concursului Eurovision 2018. Următoarele patru semifinale vor fi organizate la Timişoara (28 ianuarie), Craiova (4 februarie), Turda (11 februarie) şi Sighişoara (18 februarie). Organizatorii au stabilit repartizarea pe semifinale a celor 60 de piese, în fiecare semifinală urmând să intre câte 12 piese. Astfel, la Focşani, vor concura: Lina („A Love Worth Falling For”), Johnny Bădulescu („Devoted”), Hellen („From Underneath”), Eduard Santha („Mesom Romales”), Echoes („Mirror”), Alex Florea („Nobody Told Me It Would Hurt”), Waleska („Renacer”), Liviu Anghel („Rise Up”), CornEL („Take Me Away”), Tom Hartis („Teardrop Rain”), Elena Turcu („The Perfect Fall”) şi Alexia & Matei („Walking On Water”). Pe scena din Timişoara, pe 28 ianuarie, vor urca: Jukebox feat Bella Santiago („Auzi Cum Bate”), Alessandro Dănescu („Breaking Up”), Meriem („End The Battle”), MIHAI („Heaven”), Jessie Baneş („Lightning Strikes”), Romeo Zaharia („Maybe This Time”), Othello („Noi Suntem Pădure”), Miruna Diaconescu („Run For You”), Serena („Safari”), Pragu’ de Sus („Te Voi Chema”), Endless feat Maria Grosu („Thinking About You”) şi RAFAEL & ANDY („We Are One”). La Craiova, în show-ul din 4 februarie, îi vom urmări pe: Erminio Sinni & Titziana Camelin („All The Love Away”), Zavera („Come Back To Me”), Mareş Pană („Daydreamer”), Aurel Dincă („Fire In The Sky”), Tavi Clonda („King”), VYROS („La La La”), Diana Brătan („Paint It Rainbow”), Carolina Gorun („Reach Out For The Stars”), Elena Hasna („Revival”), Eliza Chifu („So Good Without You”), Ayona („The Story Goes On”) şi XANDRA („Try”). Feli („Bună De Iubit”), ZØLTAN („Dacă Dragostea E Oarbă”), TIRI („Deşert De Sentimente”), Paula Crişan („I Am Here”), Cristian Siminonescu („Nirvana”), Alice Jeckel („Out Of The Dark”), Dan Manciulea („Rază De Soare”), Lion’s Roar („Rekindle The Flame”), Claudia Andas („The One”), Ioana Ciornea („Time After Time”), Bernice Chiţiul („Too Busy For My Heart”) şi Nicoleta Ţicală („Una Oportunidad”) sunt semifinaliştii care vor cânta pe 11 februarie, la Turda. În ultimul show al semifinalelor Selecţiei Naţionale, pe 18 februarie, la Sighişoara, vor concura: SAVE („All We Need”), Tomher Cohen („Baby You’re The Only One”), Sergiu Bolota („Every Little Thing”), Dora Gaitanovici („Fără Tine”), Teodora Dinu („Fly”), The HUMANS („Goodbye”), Iliana („I Won’t Lie”), Evermorph („Live Your Life”), Alexandru Ungureanu („Sail With Me”), Manuel Chivari („Somebody To Love”), Maria Suciu („Sweet Nothing”) şi Denisa Trofin („Tears”). În fiecare show, juriul va alege câte trei piese care merg în finală Marian Ionescu, Ilinca Băcilă, Nicu Patoi, Liliana Ştefan şi Viorel Gavrilă sunt juraţii care vor decide finaliştii Selecţiei Naţionale 2018. Pe parcursul celor cinci semifinale, juriul va decide cele 15 piese care vor intra în finala Eurovision România. Misiunea lor se va încheia după ce vom afla numele celor 15 finalişti pentru că, în ultimul act al Selecţiei naţionale, publicul este singurul care va alege reprezentantul României pentru scena din Lisabona, dintre piesele rămase în concurs. Toate cele 60 melodii calificate în semifinale sunt încărcate pe site-ul dedicat, eurovision.tvr.ro, unde pot fi accesate şi alte detalii privind concursul. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne scrieţi la: eurovision.romania@tvr.ro Sub sloganul „All aboard”, Eurovision Song Contest 2018 va aduce, pe scena din Lisabona, reprezentanţii celor 42 de ţări înscrise în competiţie: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Georgia, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Moldova, Muntenegru, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Rusia, San Marino, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia, Ucraina, Marea Britanie. Concursul va avea loc la Lisabona, cu semifinalele pe 8 şi 10 mai şi finala pe 12 mai. Despre Eurovision: Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Difuzat fără întrerupere, timp de 60 de ani, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume. Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără: ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan. Televiziunea Română, membră a EBU, este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993. Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006). Melodia românească cu cel mai mare punctaj obţinut în finala Eurovision (172 de puncte) este Tornero, interpretată de Mihai Trăistariu. Eurovision Song Contest 2017 a avut loc la Kiev, cu semifinalele pe 9 şi 11 mai şi finala pe 13 mai. Reprezentanţii României, Ilinca şi Alex Florea, au obţinut poziţia a şaptea, cu un total de 282 de puncte, cea mai bună clasare a României în concurs, de la succesul obţinut de Paula Seling şi Ovi la ediţia din 2010 şi a patra în istoria participării României la Eurovision.

